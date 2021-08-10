Холостячка Злата Огневич засветила фото в мужской рубашке: уже нашла свою любовь?

В своей визитке участница Евровидения призналась, что она чувствует себя одинокой. У нее были ранее отношения, но мужчины, как правило, не могли смириться с тем, что у нее слишком активный образ жизни и высокая занятость.

Сейчас Злата Огневич уже снимается в проекте "Холостячка", который начнут транслировать на одном из украинских телеканалов уже осенью этого года.

Сейчас Злата Огневич опубликовала фото, которым породила волну обсуждений

Она выложила селфи крупным планом. Однако привлекло внимание то, что певица позирует в мужской рубашке. Неужели это значит, что Злата Огневич уже нашла своего возлюбленного, и теперь они живут вместе? Много вопросов и вовсе нет ответов. А на вопросы об успешности поисков своего возлюбленного Огневич пока не отвечает. Такое требование по контракту с телеканалом СТБ — сохранять интригу вплоть до того, пока программу не покажут по телевизору.

Злата Огневич позировала в мужской рубашке

Злата Огневич позировала в мужской рубашке

Напомним, Злата Леонидовна Огневич — украинская певица и телеведущая. Сейчас ей тридцать пять лет, артистка не замужем, у нее нет детей. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от Радикальной партии.

Также эта артистка невероятно красивая. Поклонники относят ее к числу самых красивых звезд Украины.

Источник: 1 Минута