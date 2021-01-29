Хрустящие и очень вкусные трубочки с мясом: тесто готовится из 4-х продуктов. Можно заморозить

С приготовлением теста справится даже ребенок, ведь для этого нужно просто смешать четыре продукта. Начинку выбирайте на свой вкус.

Список ингредиентов:

250 мл воды

250 мл подсолнечного масла

1/2 ч. л. соли

примерно 450 г муки

1 яйцо для смазывания трубочек

Начинка (на выбор):

отварное мясо (350 г) и репчатый лук

отварной рис, вареные яйца и зеленый лук

густое повидло

Пошаговый рецепт:

1. Смешать соль, растительное масло и воду. Постепенно добавить муку, замесить мягкое эластичное тесто.

2. Тесто накрыть пленкой, и приготовить мясную начинку.

3. Мясо заранее отварить в подсоленной воде. Затем пропустить через мясорубку. Лук нарезать кубиками, обжарить на растительном масле. Затем соединить с мясом. Добавить соль, перец, можно еще чеснок по вкусу. Перемешать.

4. Тесто обмять, разделить на три равных части. Затем каждую часть разделить на 10 кусочков.

5. Каждый кусочек теста раскатать очень тонко с помощью скалки в квадрат или прямоугольник.

6. На середину выложить немного начинки и свернуть, как блинчики с творогом. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

7. Трубочки смазать взбитым яйцом. Отправить в духовку. Выпекать при 180 градусах. Когда станут румяными, мясные трубочки готовы. Подать можно со сметаной!

Источник: 1 Минута