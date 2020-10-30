Хрустики из творога за 20 минут: люблю этот рецепт за доступность и простоту

Ингредиенты:

400 г творога

200-250 г муки

щепотка соли

2 ст. л. сметаны

2 яйца

60 г сахара

1 ч. л. разрыхлителя

5 ст. л. растительного масла

20 г панировочных сухарей

Приготовление:

К творогу добавьте два яйца, 60 г сахара (можно больше или меньше), щепотку соли, чайную ложку разрыхлителя и две столовых ложки сметаны. Хорошо перемешайте вилкой.

Постепенно (по ложке) добавьте в творожную массу муку. Соберите тесто в шар и разделите на три части. Из каждой сделайте колбаску диаметром примерно 1-1,5 см.

Затем все три колбаски нужно обвалять в панировочных сухарях. Для этого рабочую поверхность (коврик) смажьте подсолнечным маслом. На край насыпьте сухарей, а потом обваляйте колбаски сначала в масле, а потом в сухарях (ФОТО).

Разделите на кусочки, обжарьте на сковороде.

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Источник: 1 Минута