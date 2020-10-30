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Хрустики из творога за 20 минут: люблю этот рецепт за доступность и простоту

Хрустики из творога за 20 минут: люблю этот рецепт за доступность и простоту

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 200-250 г муки
  • щепотка соли
  • 2 ст. л. сметаны
  • 2 яйца
  • 60 г сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 5 ст. л. растительного масла
  • 20 г панировочных сухарей

Приготовление:

К творогу добавьте два яйца, 60 г сахара (можно больше или меньше), щепотку соли, чайную ложку разрыхлителя и две столовых ложки сметаны. Хорошо перемешайте вилкой.

Постепенно (по ложке) добавьте в творожную массу муку. Соберите тесто в шар и разделите на три части. Из каждой сделайте колбаску диаметром примерно 1-1,5 см.

Затем все три колбаски нужно обвалять в панировочных сухарях. Для этого рабочую поверхность (коврик) смажьте подсолнечным маслом. На край насыпьте сухарей, а потом обваляйте колбаски сначала в масле, а потом в сухарях (ФОТО).

Хрустики из творога за 20 минут: люблю этот рецепт за доступность и простоту

Разделите на кусочки, обжарьте на сковороде.

Как приготовить хрустики из творога: видео-рецепт

Источник: 1 Минута

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