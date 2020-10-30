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Хрустики из творога за 20 минут: люблю этот рецепт за доступность и простоту
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 200-250 г муки
- щепотка соли
- 2 ст. л. сметаны
- 2 яйца
- 60 г сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 5 ст. л. растительного масла
- 20 г панировочных сухарей
Приготовление:
К творогу добавьте два яйца, 60 г сахара (можно больше или меньше), щепотку соли, чайную ложку разрыхлителя и две столовых ложки сметаны. Хорошо перемешайте вилкой.
Постепенно (по ложке) добавьте в творожную массу муку. Соберите тесто в шар и разделите на три части. Из каждой сделайте колбаску диаметром примерно 1-1,5 см.
Затем все три колбаски нужно обвалять в панировочных сухарях. Для этого рабочую поверхность (коврик) смажьте подсолнечным маслом. На край насыпьте сухарей, а потом обваляйте колбаски сначала в масле, а потом в сухарях (ФОТО).
Разделите на кусочки, обжарьте на сковороде.
Как приготовить хрустики из творога: видео-рецепт
Источник: 1 Минута
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