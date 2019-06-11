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Хью Лори – 60! ТОП-5 лучших ролей британского актера

Хью Лори – 60! ТОП-5 лучших ролей британского актера

Известный британский актер Хью Лори 11 июня празднует свой день рождения. Звезде сериала "Доктор Хаус" исполняется 60 лет! Мы сделали подборку фильмов с участием актера, ведь его фильмография не ограничивается ролью Хауса.

"Черная гадюка"

Историческая комедия, которая объединяет четыре сезона комедийного телесериала и несколько отдельных фильмов. В шоу главную роль исполнял Роуэном Аткинсон, но участвовали в нем ныне популярные, а на тот момент молодые актеры, такие как Хью Лори, Колин Ферт, Стивен Фрай и другие. Сюжет этого телевизионного шоу строится на приключениях в различных исторических эпохах антигероя-эпонима Эдмунда Блэкэддер и его верного подручного Болдрика. Именно после этого шоу Лори и Фрай решились открыть свое шоу - "Шоу Фрая и Лори".

"Шоу Фрая и Лори"

Это пародии двух молодых (еще в то время) талантливых британцев Хью Лори и Стивена Фрая на все подряд. В "Шоу Фрая и Лори" они были предоставлены сами себе. Даже пародии на допотопные фильмы и сейчас вызывают волну смеха и позитива. Что говорить, мастера кадра и словца на своем месте.  Всего было снято 26 эпизодов в 4 сезонах, включая 35-минутный пилотный эпизод 1987 года. Хоть шоу и было популярным, по телевизору его показывали редко. Это не помешало актерам заполучить настоящее признание зрителей и сумасшедшую популярность.

"Дживс и Вустер"

Еще один совместный проект Лори и Фрая. Сериал получил 2 приза BAFTA TV Award: в 1992 году за лучший дизайн и в 1993 за лучшую графику. В сериале актерский состав несколько раз менялся, некоторые актеры (Франческа Фолан и Ричард Брейн) исполнили по несколько ролей. Помимо Стивена Фрая и Хью Лори в съемках всех 4 сезонов участвовали Роберт Доус, Джон Тёрнер и Джон Вуднатт. Сериал снят по мотивам цикла рассказов и романов П. Г. Вудхауза о молодом британском аристократе Берти Вустере и его находчивом камердинере Дживсе. Действия в телесериале разворачиваются в основном в Лондоне, его пригородах, и в Нью-Йорке в 1920-х — годах. Шоу и сейчас порадует своей живостью, актерской игрой и музыкой.

"Доктор Хаус"

Медицинский сериал-детектив о выдающемся враче-диагносте Грегори Хаусе, которого сыграл Хью Лори. Сериал стал настолько популярен, что по данным на 2013 год, шоу просмотрели более 80 млн зрителей, и он попал в "Книгу рекордов Гиннесса". В каждой серии можно провести параллель между Хаусом и Шерлоком Холмсом. 

"Все возможно, детка!"

А вот это уже первая главная роль актера в полнометражном фильме. Картина рассказывает историю молодой супружеской пары, которая тщетно, но очень активно пытается завести ребенка, и при этом постоянно попадает в комические ситуации.

Сэм (Лори) работает на телевидении и мечтает написать свой собственный сценарий, но, как назло, пребывает в перманентном творческом кризисе, пока ему не приходит в голову спасительная мысль описать свою собственную жизнь, которая последние месяцы состоит только из супружеского долга, анализов и графика овуляции. Хью Лори также выступил вторым режиссером фильма.

Источник: www.segodnya.ua

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