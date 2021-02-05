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Хюррем Султан из “Великолепного века” показала, какой была до того, как перекроила себя полностью: уже не та

Хюррем Султан из “Великолепного века” показала, какой была до того, как перекроила себя полностью: уже не та

Мерьем активно ведет свой личный блог в Instagram, где на нее подписаны уже 6,5 миллионов человек. Там звезда делится результатами множества роскошных фотосессий, а также не забывает радовать аудиторию новостями из жизни. Недавно Узерли во второй раз стала мамой, о чем, конечно же, сразу сообщила подписчикам. У артистки родилась еще одна девочка, ее имени она пока что не раскрывает.

Хюррем Султан из “Великолепного века” показала, какой была до того, как перекроила себя полностью: уже не та Мерьем Узерли с дочками

Старшую дочь героини статьи зовут Лара и она появилась на свет почти 7 лет назад от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Мерьем собиралась выйти за него замуж, однако еще во время беременности они расстались.

На этот раз на странице знаменитости появились архивные кадры 16-летней давности, когда никто и не подозревал, что именно Узерли исполнит роль наложницы султана Сулеймана Великолепного Хюррем Султан.

Хюррем Султан из “Великолепного века” показала, какой была до того, как перекроила себя полностью: уже не та Хюррем Султан и султан Сулейман

Судя по подписи к посту, 16 лет назад будущая звезда принимала участие в шоу "Deal or No Deal" ("Сделка") в надежде выиграть денежный приз и помочь маме купить кухню, тогда денег у нее не было:

"Я не выиграла в тот день и много плакала… Так благодарна, что смогла купить ей красивую кухню всего несколько лет спустя", — написала актриса.

Пользователи осыпали Мерьем множеством комплиментов, отметив, что за все эти годы она почти не изменилась. Впрочем, от критики Узерли тоже не деться — ее часто упрекают в сети за перебор с пластическими операциями, которые она никак не комментирует.

Источник: 1 Минута

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