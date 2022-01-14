"Хвойда-тур": Игорь Кондратюк резко высказался о концертах Ани Лорак в Украине

Игорь Кондратюк резко высказался о концертах Ани Лорак в Украине, которые скандальная певица недавно анонсировала на весну, а также о возможности российских артистов активно выступать в нашей стране после такого тура.

Соответствующие мысли Кондратюк озвучил в Facebook в комменте под постом Александра Ягольника.

В этой публикации композитор и продюсер, который тоже критиковал практику выступлений в Украине Лорак (Каролины Куек), давно и активно строящую свою карьеру в стране-агрессоре, теперь назвал грядущий визит артистки с тремя концертами проверочным.

"О возвращении Ани Лорак: "я считаю объявленные ею концерты своего рода проверочными. Если у нее все пройдет гладко, то через год у нас гораздо активнее будут выступать российские звезды. Вначале будут Лорак и Лобода, а потом приедут Киркоров и Моргенштерн", - сказал Ягольник в комментарии одному из изданий, и выложил соответствующий пост.

На такие размышления Ягольника отреагировал Кондратюк, известный своей активной гражданской позицией, и выступающий за более жесткие ограничения для российских артистов на посещение Украины с концертами.

"Хвойда-тур", - лаконично высказался он.

После этого в сети последовала дискуссия относительно потенциальной возможности Лорак или Светланы Лободы, а также других артистов из России, собирать полные залы в Украине. И не снизит ли это посещаемость шоу отечественных звезд.

Кондратюк считает, что для украинских артистов тут нет риска, так как поклонники продолжат посещать концерты любимых певиц и певцов. А украинские почитатели творчества представителей шоу-биза России, если что, будут ходить к своим.

Далее в комментах обсуждали возможность допуска в Украину таких опальных артистов, и не станут ли активисты срывать шоу.

Кстати, напомним, что Филиппу Киркорову и Моргенштерну, о возможных концертах в Украине высказывался Ягольник для прессы, приезжать в нашу страну запрещено СБУ - первому из-за поддержки оккупации Россией Крыма и выступлений на захваченном полуострове, а второму - из-за "пропаганды культа насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ" в творчестве.

Источник: ria-m.tv/

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