Худая, молодая, без морщин: как выглядела Алла Пугачева до пластических операций

Мелодичность ее голоса, душевность песен, харизма исполнения покорила публику и ее песни знают практически все. Певица была невероятно красивой и роскошной женщиной, мечтой всех советских мужчин. Ее боготворили, восхищались ее творчеством и внешностью.

Она по-прежнему следит за своим внешним видом. Чтобы сохранить привлекательность, ей приходилось обращаться за помощью к пластическим хирургам, но сама певица старается обходить эту тему с журналистами.

Как же выглядела Примадонна в молодые годы, когда скальпель пластического хирурга не коснулся ни ее лица, ни ее тела?

Алла Пугачева до пластики - как выглядела Примадонна

Архивное фото юной Аллы, которой еще предстоит пройти сложный и интересный жизненный путь, доказать самой себе и другим, что в жизни можно чего-то добиться только старанием и упорным трудом.

Алла Пугачева до пластики - как выглядела Примадонна

А вот фото разных лет, где певица предстает перед нами в разных сценических образах.

Алла Пугачева до пластики - как выглядела Примадонна

Многие поклонники певицы помнят одну не очень привлекательную особенность. Когда Алла улыбалась, становилась видна зубная щель, на которую певица сначала не обращала внимание.

Алла Пугачева до пластики - как выглядела Примадонна

С годами она предпочла изменить свою внешность и дать поклонникам забыть себя "прежнюю".

Алла Пугачева до пластики - как выглядела Примадонна

Мужья молодой Аллы

Еще несколько архивных фото, где молодая певица с мужчинами, подаренными ей судьбой в молодости.

Ее первым мужем был литовец Миколас Орбакас.

Алла Пугачева до пластики - как выглядела Примадонна

Здесь Пугачева со вторым мужем кинорежиссером Александром Стефановичем.

Алла Пугачева до пластики - как выглядела Примадонна

Третий брак певицы был с Евгением Болдиным.

Алла Пугачева до пластики - как выглядела Примадонна

И на всех фото счастливая, естественно красивая и удивительная женщина, "которая поет".

Примечательно, что Алла Борисовна продолжает удивлять своих поклонников прекрасным внешним видом.

Она стремится оставаться привлекательной, здоровой и активной ради своей семьи.

Напомним, что вместе со своим пятым мужем Максимом Галкиным они воспитывают удивительных детей Лизу и Гарри.

Фото со свадьбы Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Источник: 1 Минута