Худеющая Джамала показала свое дневное меню: травка, орешки, немного кашки – “десяточка кг” быстро уйдет

После новогодних праздников Джамала решила серьезно взяться за себя. Певица нашла архивный снимок с отдыха на Бали, где она стройная и весила тогда оптимально для своего роста - 59 кг. И сообщила, что сейчас ее вес - 69 кг, лишнюю "десяточку" она набрала во время беременности и пока расстаться с ней не удавалось.

Архивное фото Джамалы

Сейчас, когда на горизонте уже весна, певица твердо решила сбросить ненужные килограммы. Для мотивации себе выбрала эти фото и ежедневный отчет о правилах и тонкостях своей специальной диеты. Многие подписчицы очень обрадовалсь такой идее и решили в буквальном смысле "худеть вместе" с Джамалой, то есть, копировать ее меню (по возможности, конечно).

Певица свое слово сдержала и 18 января в сторис опубликовала фото и рацион за предыдущий день.

Рацион для похудения Джамалы за 17 января

На фото все наглядно видно и понятно: порции нормальные, но продукты подобраны очень тщательно. В основном это зеленые овощи. В блюдах на каждый прием пищи есть авокадо, зелень и овощи - салат, руккола, а также свежие редис и огурцы. Хотя сейчас зима, купить их можно без проблем на рынке или в супермаркете. Фруктов в рационе не видно.

Сытность блюдам придают разные привычные продукты - утром каша, в обед мясо, на ужин - яйца. И обратите внимание - в рационе есть семечки, а на перекус орешки фундука. Это очень важный момент: зерна насыщают организм витаминами и микроэлементами, а орешки - ненасыщенными жирами и дают энергию.

Жаль, что певица не указала питьевой режим - что пьет и сколько. А еще, непонятно, что такое кондуитные семечки - скорее всего это кунжутные, а получилась опечатка или программа Т9 сама исправила.

Все ждут продолжения.

Источник: 1 Минута