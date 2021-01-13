И в горе, и в радости: Хабенский, Бычков и другие актеры, которые не бросили своих больных жен

Константин Хабенский

От проблем со здоровьем не застрахован никто, но преодолевать трудности всегда легче, когда рядом есть поддержка. Этой самой поддержкой для своих жен стали успешные актеры, которым довелось бороться с несправедливой судьбой.

Константин Хабенский и Анастасия Смирнова

Анастасии Смирновой, первой супруге звезды сериала "Убойная сила", диагностировали рак, когда она вынашивала их сына Ивана. Женщина осознанно не соглашалась на агрессивное лечение, чтобы не навредить плоду, а когда малышу уже ничего не угрожало, опухоль не оставляла никаких шансов на выздоровление. Несмотря на безнадежную ситуацию, Константин бился за любимую до последнего.

Всеволод Санаев

Всеволод Санаев

На их с Лидией семейном счастье оставили серьезный отпечаток военные времена. В период блокады жена артиста потеряла маленького сына, что стало причиной ее депрессии и мании преследования. Всеволод Васильевич не ушел от супруги и годами разгонял для нее тучи над небом.

Кахи Кавсадзе

Кахи Кавсадзе и Белла Мирианишвили

Первые три года совместной жизни с Беллой Мирианишвили были сказкой, однако простуда при беременности обернулась для жены Кахи инвалидной коляской. Столь сильный удар судьбы Кавсадзе принял достойно и не отказался от своей женщины до самой ее смерти.

Виктор Бычков

Виктор Бычков и Полина Белинская

Счастье звезда фильмов "Особенности национальной охоты" сыскал в третьем браке с театральным режиссером Полиной Белинской. Несмотря на то что избранница гораздо моложе актера, ему приходится выхаживать жену — она перенесла инсульт, требующий долгого восстановления. Виктор старается сделать все от себя зависящее, чтобы Полина как можно скорее пошла на поправку.

Георгий Штиль

Георгий и Римма Штиль

На протяжении 40 лет Георгий и Римма Штиль были крепкой парой, пока женщину не приковала к постели тяжелая болезнь. Актер повел себя как настоящий мужчина — чтобы облегчить груз на плечах любимой, он взял на себя не только уход за ней, но и все заботы по дому.

Источник: 1 Минута