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«Я был сильно пьян» — Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

«Я был сильно пьян» — Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

Четвертый брак 55-летнего Николаса Кейджа весьма символично продлился всего четыре дня. Всего несколько дней назад западные СМИ сообщили о том, что актер подал заявление на получение лицензии на брак со своей 23-летней возлюбленной Эрикой Койке. Однако, как стало известно позже, пара не только подала заявление, но уже успела зарегистрировать свой брак — официально отношения Николас и Эрика оформили 23 марта в Лас-Вегасе. Но спустя всего несколько дней Кейдж передумал и решил развестись с женой.

Как рассказали очевидцы, видевшие пару в день регистрации брака, Кейдж тогда был весьма пьян. Он то и дело повторял, что экс-бойфренд Эрики — наркодилер, а сама она заберет у него, Кейджа, все деньги. По словам источников, Койке выглядела смущенной и пыталась успокоить возлюбленного .

Она сказала: «Малыш, я не прошу тебя жениться на мне»,

— рассказал очевидец и поведал, что, так как они устроили целую сцену, их отвели в отдельный кабинет.

 

Николас Кейдж

 

Роман Николаса Кейджа и Эрики Койке, которая по профессии визажист, длится около года. До нее Кейдж был женат трижды: на Патрисия Аркетт, Лизе Марии Пресли и Алисе Ким. От гражданского брака с актрисой Кристиной Фалтон у Кейджа есть 28-летний сын Уэстон.

Источник: rusjev.net

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