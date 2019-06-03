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Я объявляю вам войну, – Оля Полякова остро отреагировала на насмешки над ее политической партией

Я объявляю вам войну, – Оля Полякова остро отреагировала на насмешки над ее политической партией

Певица Оля Полякова вслед за Владимиром Зеленским решила попробовать свои силы в политике. Артистка заявила, что намерена создать первую женскую партию, которая примет участие в парламентских выборах.

Артистка заявила, что еще не придумала название для новой политической силы, однако решительно настроена на выборы. Однако такое стремление Оли Поляковой высмеяли эксперты и некоторые журналисты. Реакция певицы не заставила себя ждать.

На своей странице в Instagram Оля Полякова откровенно заявила, что такой гендерной дискриминации она еще не видела. По словам артистки, на телеканалах унижают не только ее, как инициатора создания партии, а всех украинских женщин.

"С тех пор, как я сделала заявление, что иду в политику, еще в сети не видела такого количества сексизма и пренебрежения к женщинам, вообще их природе... И этим занимаются не просто какие-то люди, непонятные боты, а политологи, журналисты, общественные деятели. От уничижительной иронии до откровенного унижения женщин, как второстепенных существ", – заявила Оля Полякова.

Например артистка показала фрагмент телепередачи на NewsOne и ролик видеоблоггера, где откровенно смеялись над ее политическими амбициями. Им Оля Полякова объявила войну и пообещала, что со своей партией наведет порядок.

"Я человек с чувством юмора, и посмеялась бы где-то. Но, если честно, это совсем не смешно! И я сделаю все со своей партией, чтобы эти законы были приняты, чтобы вы прекратили унизительно смеяться и воспринимать женщину исключительно как сексуальный объект для собственных утех! И я вам покажу, что это работает. Я начинаю с вас и объявляю вам войну!" – подчеркнула Оля Полякова.

 

Источник: www.facenews.ua

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