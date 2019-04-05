«Я одна уже около 10 лет. И абсолютно доступна», — Шарлиз Терон

Актриса сделала сенсационное признание на CinemaCon Award

Накануне состоялась церемония CinemaCon Awards в Лас-Вегасе, куда вместе со множеством селебрити первого эшелона прибыла Шарлиз Терон. 43-летняя звезда прибыла на красную дорожку со со своим партнером по комедийному фильму «Та еще парочка» Сетом Рогеном. На официальном мероприятияя коллеги по цеху получить награду от Национальной ассоциации владельцев кинотеатров как лучшие комедийные актеры года.

Естественно, чуть позже журналисты задали актрисе вопрос о том, когда они смогут увидеть ее на светском мероприятии в компании возлюбленного, и Шарлиз очень искренне на него ответила:

«Я одна уже почти десять лет. Просто кто-то должен «вырастить» мне пару и подвести познакомиться. Я ведь абсолютно доступна».

Источник: elle.ua

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