Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:12
Просмотров: 70

"Я плакала, не могла зупинитися": як Надя Дорофєєва сходила до шамана в Мексиці

Я плакала, не могла зупинитися: як Надя Дорофєєва сходила до шамана в Мексиці

У січні Надя Дорофєєва та Володимир Дантес рвонули на відпочинок у Мексику. На популярному курорті вони сходили до шамана. Як з'ясувалось, обряд "очищення" закінчився для співачки слізьми.

У Тулумі зіркове подружжя відпочивало кілька тижнів й встигло потрапити на нашумілу церемонію Темаскаль, яку їм радили Руслан Квінта з DJ Nana. На диво, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вийшли від шамана з кардинально різними емоціями.

Надя Дорофєєва про обряд "очищення" в Мексиці

Як розповіла співачка, древній ритуал відбувався у лазні, де було дуже спекотно. Він тривав три години. Увесь цей час шаман співав, а вони з Дантесом та іншими туристами одне за одним розповідали про страхи, з якими хочуть поборотися.

Спочатку обряд "очищення" веселив чоловіка Дорофєєвої. Перші два кола він сміявся та жартував, а на четвертому зрозумів всю серйозність церемонії. Так, Володимир Дантес вийшов з лазні беземоційний, а співачка навпаки заливалась слізьми.

Він вийшов з холодними думками, йому дуже сподобалося. Я плакала, не могла зупинитися. Було відчуття очищення,
– зізналась Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес у Тулумі

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес у Тулумі / Фото з інстаграму співака

Нагадаємо, у Тулумі Надя Дорофєєва та Вова Дантес "зависали" з російськими зірками – телеведучою Настею Івлєєвою та відеоблогером Ельдаром Джараховим.

Цікаво, що Темаскаль спробувала на собі ще одна українська зірка – Настя Каменських. До шамана вона ходила з мамою та подругою Анною Андрійчук, коли знімала реаліті "Девочки рулят" у Мексиці. Після ритуалу співачка теж плакала, ледь не довівши себе до істерики.

Источник: showbiz.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: шоубизнес

Читайте ещё:

Ведучими "Євробачення-2022" стали популярні зірки: хто вони
03.02.2022 13:18    382
Кролики-колаборанти: Данилець і Моїсеєнко поскаржилися на "цькування в Україні"
03.02.2022 13:13    487
Давно не виделись: счастливые Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании
02.02.2022 15:42    383
Кім Кардашян стала багатшою на 600 мільйонів доларів: яким капіталом тепер володіє зірка
02.02.2022 12:55    249
На їхні пологи чекає весь світ: 3 знаменитості, які скоро стануть мамами
01.02.2022 11:15    440
Був пригніченим та сумним, – чому Ед Ширан вже 7 років не користується телефоном
01.02.2022 11:12    293
Вакарчук запел по-новому. "Океан Ельзи" презентовал клип на песню "Весна"
28.01.2022 12:03    553
Как Марина Хлебникова выглядит после пожара: в сеть слили видео
28.01.2022 10:52    623
Джейсон Момоа после расставания с Лизой Боне переселился в автофургон за $750 тысяч
27.01.2022 11:01    591
От эмоций расплакалась, – Злата Огневич отреагировала на задержание преследователя
27.01.2022 10:46    553
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 