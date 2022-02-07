"Я плакала, не могла зупинитися": як Надя Дорофєєва сходила до шамана в Мексиці

У січні Надя Дорофєєва та Володимир Дантес рвонули на відпочинок у Мексику. На популярному курорті вони сходили до шамана. Як з'ясувалось, обряд "очищення" закінчився для співачки слізьми.

У Тулумі зіркове подружжя відпочивало кілька тижнів й встигло потрапити на нашумілу церемонію Темаскаль, яку їм радили Руслан Квінта з DJ Nana. На диво, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вийшли від шамана з кардинально різними емоціями.

Надя Дорофєєва про обряд "очищення" в Мексиці

Як розповіла співачка, древній ритуал відбувався у лазні, де було дуже спекотно. Він тривав три години. Увесь цей час шаман співав, а вони з Дантесом та іншими туристами одне за одним розповідали про страхи, з якими хочуть поборотися.

Спочатку обряд "очищення" веселив чоловіка Дорофєєвої. Перші два кола він сміявся та жартував, а на четвертому зрозумів всю серйозність церемонії. Так, Володимир Дантес вийшов з лазні беземоційний, а співачка навпаки заливалась слізьми.

Він вийшов з холодними думками, йому дуже сподобалося. Я плакала, не могла зупинитися. Було відчуття очищення,

– зізналась Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес у Тулумі / Фото з інстаграму співака

Нагадаємо, у Тулумі Надя Дорофєєва та Вова Дантес "зависали" з російськими зірками – телеведучою Настею Івлєєвою та відеоблогером Ельдаром Джараховим.

Цікаво, що Темаскаль спробувала на собі ще одна українська зірка – Настя Каменських. До шамана вона ходила з мамою та подругою Анною Андрійчук, коли знімала реаліті "Девочки рулят" у Мексиці. Після ритуалу співачка теж плакала, ледь не довівши себе до істерики.

Источник: showbiz.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»