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12.01.2021 23:08
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Яблочный пирог из самых простых продуктов: рецепт вкусного теста на молоке за 5 минут

Яблочный пирог из самых простых продуктов: рецепт вкусного теста на молоке за 5 минут

Тесто готовится очень быстро и так просто, что и дети справятся. Все продукты доступные. Буквально пять минут и можно выпекать яблочный пирог в духовке.

Для яблочного пирога возьмите такие продукты:

  • 4 яблока
  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 100 мл молока
  • 200 г муки
  • 10 г разрыхлителя (пакетик)
  • ванилин или ванильный сахар для аромата
  • сливочное масло для смазывания формы

Приготовление:

1. Яблоки помыть, удалить сердцевину и нарезать дольками.

2. Форму застелить бумагой для выпечки, смазать сливочным маслом. Выложить все нарезанные яблоки.

3. Яйца разбить в миску, всыпать сахар и взбить блендером несколько минут.

4. Затем влить молоко комнатной температуры и снова перемешать блендером.

5. В яичную смесь просеять муку вместе с разрыхлителем и ванилином. С помощью блендера перемешать тесто до однородности.

6. Тесто вылить на фрукты. Разровнять лопаткой так, чтобы тесто равномерно покрыло все яблоки.

7. Выпекать яблочный пирог 25-30 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Яблочный пирог из самых простых продуктов: рецепт вкусного теста на молоке за 5 минут Яблочный пирог очень мягкий и вкусный

Источник: 1 Минута

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