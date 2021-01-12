Яблочный пирог из самых простых продуктов: рецепт вкусного теста на молоке за 5 минут

Тесто готовится очень быстро и так просто, что и дети справятся. Все продукты доступные. Буквально пять минут и можно выпекать яблочный пирог в духовке.

Для яблочного пирога возьмите такие продукты:

4 яблока

2 яйца

100 г сахара

100 мл молока

200 г муки

10 г разрыхлителя (пакетик)

ванилин или ванильный сахар для аромата

сливочное масло для смазывания формы

Приготовление:

1. Яблоки помыть, удалить сердцевину и нарезать дольками.

2. Форму застелить бумагой для выпечки, смазать сливочным маслом. Выложить все нарезанные яблоки.

3. Яйца разбить в миску, всыпать сахар и взбить блендером несколько минут.

4. Затем влить молоко комнатной температуры и снова перемешать блендером.

5. В яичную смесь просеять муку вместе с разрыхлителем и ванилином. С помощью блендера перемешать тесто до однородности.

6. Тесто вылить на фрукты. Разровнять лопаткой так, чтобы тесто равномерно покрыло все яблоки.

7. Выпекать яблочный пирог 25-30 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Яблочный пирог очень мягкий и вкусный

Источник: 1 Минута