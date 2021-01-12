12.01.2021 23:08
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Яблочный пирог из самых простых продуктов: рецепт вкусного теста на молоке за 5 минут
Тесто готовится очень быстро и так просто, что и дети справятся. Все продукты доступные. Буквально пять минут и можно выпекать яблочный пирог в духовке.
Для яблочного пирога возьмите такие продукты:
- 4 яблока
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 100 мл молока
- 200 г муки
- 10 г разрыхлителя (пакетик)
- ванилин или ванильный сахар для аромата
- сливочное масло для смазывания формы
Приготовление:
1. Яблоки помыть, удалить сердцевину и нарезать дольками.
2. Форму застелить бумагой для выпечки, смазать сливочным маслом. Выложить все нарезанные яблоки.
3. Яйца разбить в миску, всыпать сахар и взбить блендером несколько минут.
4. Затем влить молоко комнатной температуры и снова перемешать блендером.
5. В яичную смесь просеять муку вместе с разрыхлителем и ванилином. С помощью блендера перемешать тесто до однородности.
6. Тесто вылить на фрукты. Разровнять лопаткой так, чтобы тесто равномерно покрыло все яблоки.
7. Выпекать яблочный пирог 25-30 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
Яблочный пирог очень мягкий и вкусный
Источник: 1 Минута
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