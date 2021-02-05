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Яблочный пирог получается как будто с кремом: на приготовления теста трачу не больше 10 минут

Яблочный пирог получается как будто с кремом: на приготовления теста трачу не больше 10 минут

Пирог получается как с нежным кремом, а весь секрет в приготовлении яблок. Выпечка выглядит презентабельно, а в разрезе очень аппетитная.

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 60 г
  • масло сливочное – 120 г (мягкое)
  • сахар – 50 г
  • мука – 130 г
  • разрыхлитель – 4 г

Для начинки:

  • яблоки – 2 шт.
  • сливочное масло – 25 г
  • сахар – 20 г
  • лимонный сок – 15 г

Приготовление

Сначала приготовим начинку. Яблоки очищаем, нарезаем средними кубиками. Сковороду разогреваем, кладем 25 г сливочного масла и яблоки. Сверху посыпаем сахаром, добавляем лимонный сок. Готовим на среднем огне до мягкости яблок. Следите, чтобы они держали форму, а не превратились в пюре. Перекладываем на тарелку.

Теперь готовим тесто. Яйца разделяем на белки и желтки. Яичные белки взбиваем в пену. Затем порциями подсыпаем сахар, взбиваем до стойких пиков.

В другой миске соединяем мягкое сливочное масло с сахаром, взбиваем до светлой массы. Добавляем по очереди яичные желтки, взбиваем до однородности.

Взбитые белки постепенно вводим в масляную массу. Аккуратно перемешиваем.

Добавляем просеянную муку, разрыхлитель. Перемешиваем лопаткой.

Дно формы диаметром 18 см застилаем бумагой для выпечки, перекладываем тесто. Разравниваем, а сверху распределяем яблоки.

Выпекаем пирог 40-45 минут при 170-180°C. Украшаем сахарной пудрой, подаем к чаю!

Источник: 1 Минута

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