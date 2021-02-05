Яблочный пирог получается как будто с кремом: на приготовления теста трачу не больше 10 минут
Пирог получается как с нежным кремом, а весь секрет в приготовлении яблок. Выпечка выглядит презентабельно, а в разрезе очень аппетитная.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 60 г
- масло сливочное – 120 г (мягкое)
- сахар – 50 г
- мука – 130 г
- разрыхлитель – 4 г
Для начинки:
- яблоки – 2 шт.
- сливочное масло – 25 г
- сахар – 20 г
- лимонный сок – 15 г
Приготовление
Сначала приготовим начинку. Яблоки очищаем, нарезаем средними кубиками. Сковороду разогреваем, кладем 25 г сливочного масла и яблоки. Сверху посыпаем сахаром, добавляем лимонный сок. Готовим на среднем огне до мягкости яблок. Следите, чтобы они держали форму, а не превратились в пюре. Перекладываем на тарелку.
Теперь готовим тесто. Яйца разделяем на белки и желтки. Яичные белки взбиваем в пену. Затем порциями подсыпаем сахар, взбиваем до стойких пиков.
В другой миске соединяем мягкое сливочное масло с сахаром, взбиваем до светлой массы. Добавляем по очереди яичные желтки, взбиваем до однородности.
Взбитые белки постепенно вводим в масляную массу. Аккуратно перемешиваем.
Добавляем просеянную муку, разрыхлитель. Перемешиваем лопаткой.
Дно формы диаметром 18 см застилаем бумагой для выпечки, перекладываем тесто. Разравниваем, а сверху распределяем яблоки.
Выпекаем пирог 40-45 минут при 170-180°C. Украшаем сахарной пудрой, подаем к чаю!
Источник: 1 Минута