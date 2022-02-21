Ягодный пирог за 5 минут: вкусно, красиво и самое главное быстро!

Гости у вас уже на пороге, а времени нет, чтобы угостить их на десерт чем-то вкусным? Тогда рецепт этого пирога для вас. Попробуйте удивить свою семью и порадовать гостей.

Пироги и сытные десерты для многих являются традиционными праздничными блюдами. Все продукты могут вписаться в сбалансированный, здоровый план питания, если следовать трем простым, но действенным принципам: сбалансированность, разнообразие и умеренность.

Вы любитель пирогов? Если да, то вы можете выбрать более здоровые варианты, наслаждаясь фруктами или тыквенными пирогами. Несмотря на то, что пироги калорийны, фруктовая начинка содержит питательные вещества, клетчатку и антиоксиданты. Например, черная смородина и черника является суперзвездой антиоксидантов. Они богаты витамином С и марганцем, являются отличным источником клетчатки и обеспечивают достаточное количество витамина Е.

Клетчатка важна для поддержания здорового веса в этот праздничный сезон, потому что она помогает дольше сохранять чувство сытости. Антиоксиданты являются естественными защитниками в организме, которые предотвращают или восстанавливают повреждения клеток, тканей и ДНК (схема производства клеток), вызванные свободными радикалами (вредными нестабильными веществами). Эти вредные вещества могут привести к различным заболеваниям, таким как рак, болезнь Альцгеймера и болезни сердца.

Итак, наслаждайтесь фруктовыми десертами (конечно, в умеренных количествах!), чтобы получать разнообразные полезные для здоровья питательные вещества.

Ну, как получился у вас пирог? А на вкус - понравился?

Источник: 1 Минута