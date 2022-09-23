Як працює кондиціонер на обігрів?

Кондиціонер, який охолоджує та нагріває? Це нормально. Сучасні кондиціонери, такі як одиночні (моно-спліт-системи) або мульти-спліт-системи, є справжніми універсальними талантами. В основному системи кондиціювання розроблялися для охолодження приміщень. Однак обігрівати можуть мобільні кондиціонери, так і спліт-кондиціонери. Також рекомендуємо вам ознайомитися з рейтингом Топ кондиціонерів на обігрів - тут.

Але будьте обережні: не кожен пристрій оснащений цією функцією. Тому уточніть перед покупкою, чи вміє вибраний вами пристрій охолоджувати та нагрівати.

Як працює опалення з кондиціонером?

Процес, що відбувається під час обігріву за допомогою кондиціонера, аналогічний тому, як працює тепловий насос. За допомогою холодоагенту в контурі охолодження тепле повітря забирається з навколишнього середовища та транспортується всередину. Залежно від необхідної функції – холодопродуктивності чи теплопродуктивності – процес між випарником зовнішнього блоку та конденсатором внутрішнього блоку змінюється на протилежний.

Докладно цей процес працює так:

Випарник (у зовнішньому блоці) містить рідкий холодоагент, який має властивість випаровуватися навіть за дуже низьких температур. Теплова енергія, що видобувається з довкілля, передається холодоагенту, який при цьому випаровується в газ. На наступному етапі газ стискається компресором з електричним приводом. Газоподібний холодоагент нагрівається. У пристрої/конденсаторі (внутрішнім блоці) теплова енергія, що міститься в газоподібному холодоагенті, розподіляється по приміщенню, що обігрівається. Холодоагент значно охолоджується і знову зріджується. У розширювальному клапані з холодоагенту знімається тиск, після чого холодоагент остигає до своєї початкової температури і цикл починається заново.

Чи стоїть режим обігріву кондиціонера?

Системы кондиционирования воздуха с функцией обогрева являются хорошим решением, особенно в переходный период, в более прохладные весенние и осенние дни. В переходные месяцы температура наружного воздуха еще не так низка, так что кондиционеру не требуется много времени для прогрева салона.

В сравнении со обычным отоплением (газовым и масляным отоплением) сплит-устройство работает еще эффективнее в переходные периоды благодаря встроенной инверторной технологии. Кондиционер нагревает холодные помещения в очень короткое время, тем самым экономя ископаемое топливо.

Однак вам більше не слід використовувати функцію обігріву системи кондиціонування повітря в приміщеннях, що погано ізольовані, при низьких температурах зовнішнього повітря або навіть мінусових температурах. У цьому випадку пристрій довго нагріває приміщення – це також споживає багато електроенергії та призводить до різкого збільшення експлуатаційних витрат.

На що слід звернути увагу: На відміну від мобільних пристроїв, спліт-кондиціонери стаціонарно встановлюються в приміщенні. Це означає, що охолоджувати чи обігрівати можна лише одне приміщення. Теплові насоси "повітря-вода", що працюють на геотермальному теплі, найбільше підходять для забезпечення теплом усієї території. Як і система центрального опалення, тепловий насос може забезпечити теплом весь будинок або квартиру і є екологічно безпечним. Теплові насоси отримують більшу частину необхідної енергії з природних і відновлюваних джерел (земля, повітря, вода).

Опалення спліт-системою кондиціювання: переваги та недоліки

Вічні муки з необхідною температурою. Навесні знову ввімкнути опалення чи ви надаєте перевагу накинути на себе ковдру? Ваш кондиціонер тепер є третім варіантом групи. Але які плюси та мінуси використання кондиціонера як для обігріву, так і для охолодження?

У перехідний період гарною альтернативою традиційному опаленню є спліт-кондиціонери. Вбудований інвертор регулює енергію, що використовується, відповідно до потреби, щоб приміщення охолоджувалися або нагрівалися ефективно і в той же час економічно. Коли зовнішня температура дуже низька, спліт-кондиціонери менш ефективні порівняно з традиційними обігрівачами через триваліший час підготовки.