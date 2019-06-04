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Як правильно їсти бургер і навіщо в ньому шпажка

Як правильно їсти бургер і навіщо в ньому шпажка

Як їсти бургер правильно, щоб він не розвалювався? Для того, щоб він не розпадався, важливо його як слід тримати, пише maximum.fm

Почнемо з головного: візьміться за низ булки обома великими пальцями і мізинцями, іншими пальцями тримайтеся за верх. Зверніть увагу, що мізинці знаходяться внизу. Така «хватка» запобіжить випаданню всіх складових бургера і допоможе зберегти його в цілісності.

Багато шанувальників фастфуду тримають великі пальці внизу булки, а всі інші зверху. Звичайно, все з нього вивалюється і доводиться підбирати на підносі шматки капусти, помідорів або цибулі. Вся «сіль» проблеми в тому, що люди не вміють тримати бургер. Будьте пильні, неправильно взялися – облажалися!

Тепер щодо шпажки. Зазвичай бургери подають на підносі зі шпажкою або прапорцем, з порцією картоплі-фрі, салатом і одним-двома соусами. Шпажка у бургері для того, щоб ви знали ступінь прожарювання котлети: медіум, дан чи велл дан. Це ви зрозумієте за рівнем проникнення шпажки у м’ясо.

Источник: changeua.com

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Темы: еда, кухня

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