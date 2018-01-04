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Як вибрати хороше вино? 7 простих правил

Як вибрати хороше вино? 7 простих правил

Сьогодні в розмаїтті вин можна легко загубитися. Відтак, прийшовши в магазин за хорошим вином, ви, найімовірніше, ототожнюєте якість з високою вартістю. Проте ціна не завжди відповідає характеристикам. Але є декілька правил, керуючись якими, ви легко знайдете хороше вино.

  • Не вмієте вибирати вино? Купуйте пляшки, на яких зазначено «Солодке» або «Сухе». Фахівці стверджують, що напівсолодкі і напівсухі напої виготовлюють з відходів хорошого вина.
  • Вино славиться місцем, де воно народилося. Отже, відповідальний та сумлінний виробник не приховуватиме себе. Купуйте пляшку, на етикетці якої буде вказане місце розташування виноградника.
  • Велику роль у виборі смачного вина грає рік врожаю. Якщо даних про це немає, найімовірніше, перед вами напій із концентратів чи виготовлений з хімічного порошку.
  • Шукайте пляшку, на етикетці якої будуть зазначені сорти винограду, з якого виготовили вино. Вино, на етикетці якого є напис «З кращих сортів», найімовірніше, виготовлене з того, що лишилося. Вивчаючи інформацію з етикетки, зверніть увагу на регіон, в якому був виноградник.
  • Дивитесь на строк придатності? Тоді привчіть себе цікавитись ще одним пунктом: терміном витримки напою у бочці та пляшці. Виробники, які не вказують цієї інформації, найімовірніше, не витримували алкоголю у бочках. А такий напій навряд чи прийдеться вам до смаку. Також шукайте вино з рівнем національного контролю якості. Він свідчить про дотримання усіх умов приготування. Дуже важлива назва дистриб’ютора. Зрівняйте імпортера дорогого вина та декількох дешевих пляшок. Якщо дистриб’ютор повторюється, краще віддати перевагу іншому імпортеру.
  • Вино з картонних пачок не може бути якісним та смачним. Відповідальний виробник не економитиме на товарному вигляді. Зовнішність пляшки також має велике значення.
  • Ціна – важливий показник. Купити хороше вино за кілька гривень неможливо. Готуйтеся до того, що за якісний напій доведеться викласти кругленьку суму.

Источник: t1.ua

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