Як визначається потужність кондиціонера і на що важливо звертати увагу під час вибору

Під час купівлі кондиціонера одним із головних параметрів вважається його потужність. Саме від цього показника залежить, наскільки ефективно пристрій зможе охолоджувати або обігрівати приміщення. Що вища продуктивність техніки, то легше підтримувати комфортну температуру навіть у просторих кімнатах, офісах чи закладах з великою кількістю відвідувачів.

Разом зі збільшенням потужності зазвичай зростають і витрати на електроенергію, а також вартість самого пристрою. Тому важливо підібрати варіант, який підійде саме під ваші умови. Яку потужність повинні мати кондиціонери Ідеа та інших перевірених брендів з урахуванням потреб житлового або комерційного приміщення — розповідаємо в статті.

Як пов'язані потужність кондиціонера та площа приміщення

Для вимірювання продуктивності кондиціонерів використовують британські теплові одиниці — БТО. Найчастіше в характеристиках вказується значення в кБТО/год. Вважається, що приблизно 1 кБТО/год вистачає на охолодження 3–4 квадратних метрів приміщення. Наприклад, для невеликої квартири-студії підійде кондиціонер Idea (або аналогічний) потужністю близько 9–10 кБТО/год. А для приміщення площею від 50 квадратних метрів краще розглядати моделі на 13–15+ кБТО/год.

Такі розрахунки актуальні лише для стандартних умов — йдеться фактично про голі стіни в кімнаті без стороннього впливу. У реальності на ефективність роботи кондиціонера впливає безліч додаткових факторів. Іноді для комфортного мікроклімату потрібна техніка із запасом потужності.

Що впливає на вибір потужності

Під час підбору кондиціонера важливо враховувати не тільки площу кімнати, але й особливості приміщення. На роботу пристрою можуть впливати:

велика кількість техніки, яка регулярно виділяє тепло, — наприклад, комп’ютери, кухонне обладнання, побутові прилади; постійна присутність людей, особливо в офісах, ресторанах, великих магазинах і зонах очікування; клімат регіону та кількість сонячного світла в приміщенні — що сильніше нагрівається кімната, то потужніша потрібна техніка; стан кондиціонера та регулярність обслуговування, оскільки забруднені фільтри помітно знижують ефективність роботи.

Наприклад, для звичайної спальні площею близько 20 квадратних метрів підійде модель потужністю до 6 кБТО/год. А ось для офісу з комп'ютерами та постійним навантаженням краще вибирати обладнання на 8–10 кБТО/год.

Підіб'ємо підсумки

Щоб кондиціонер працював ефективно і не створював зайвих витрат, важливо враховувати відразу кілька факторів: площу приміщення, кількість людей і техніки, розташування вікон та кліматичні умови. Перед купівлею варто уважно вивчити рекомендації виробника — це допоможе вибрати модель з оптимальною продуктивністю та комфортно користуватися нею довгі роки.