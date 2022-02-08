Як зараз виглядають дорослі діти Майкла Джексона: до мережі потрапило їхнє свіже фото

На початку лютого відбулася прем'єра музичного шоу про життя та творчість Майкла Джексона. Незважаючи на те, що його діти – не часті гості публічних заходів, проігнорувати цю подію вони не змогли.

У фан-акаунтах Періс і Прінса в Instagram з'явилися їхні фотографії з прем'єри.

Як виглядають дорослі діти Майкла Джексона?

Так, 23-річна Періс і 24-річний Прінс позували фотографам на червоній доріжці. При цьому діти Джексона вибрали вечірні та стильні образи для виходу. Наприклад, Періс з'явилася на публіці в сукні з запахом і з яскравим макіяжем. А ось Прінс надав перевагу класичному костюму з білою сорочкою. Брат і сестра протягом усього вечора трималися разом.

Крім того, повідомляється, що і молодший син поп-короля, 19-річний Біджі, з'явився на заході.

Відзначимо, що діти Майкла Джексона ведуть не публічний спосіб життя. І це при тому, що Періс займається музикою, і в 2020 році навіть презентувала дебютний кліп на пісню Let Down. Втім, у своєму Instagram дівчина все ж ділиться кадрами.

Прінс займається підприємництвом, і час від часу радує своїх фоловерів в соцмережі кадрами з життя.

А ось Біджі намагається не з'являтися на публіці, і лише в фан-акаунтах можна побачити його рідкісні фотографії.

Источник: novyny.live/

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