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16.05.2018 17:51
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Якою буде весільна сукня майбутньої принцеси Великобританії

Якою буде весільна сукня майбутньої принцеси Великобританії

У лондонському магазині виробника тканин Joel & Sons Fabrics королівський закупник вибирає і заміряє кращий шовк для весільного плаття Меган Маркл.

Дизайном весільного вбрання дівчата займуться працівники модного будинку Ralph & Russo. Вартість сукні становить близько 100 000 фунтів стерлінгів.

Відвідувач магазину повідомив пресі: «Ми з матір’ю були в Joel & Sons кілька тижнів тому, і помітили, а потім зробили знімки, трьох рулонів з шовку, які були зібрані і відправлені в Ralph & Russo».

«Ми вважаємо, що ці рулони з шовку були куплені саме для сукні Меган, тому що один з власників Joel & Sons повідомив нам, що дизайнери замовили тканину з особливої ​​нагоди, а не для створення нової колекції».

Joel & Sons відмовилися від коментарів.

Сатиновий шовк кольору слонової кістки виставлений на веб-сайті компанії за ціною 109,90 фунтів за метр і описується як «ідеально підходить для весільних суконь».

Раніше Меган вже одягала куртку за 56 000 фунтів стерлінгів лондонського будинку Ralph & Russo на фотозйомку заручин пари, яка проходила в грудні минулого року.

Источник: vsviti.com.ua

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