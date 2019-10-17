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Янина Соколова и Уляна Супрун – победители голосования ТОП-100 блогеров Украины 2019

Янина Соколова и Уляна Супрун – победители голосования ТОП-100 блогеров Украины 2019

Факты ICTV вместе с украинцами и экспертами определили победителей в ежегодном голосовании ТОП-100 блогеров. Как распределились голоса между лучшими блогерами страны – читайте в материале Фактов ICTV.

Голосование ТОП-100 блогеров Украины завершилось, а победителями стали Янина Соколова и Уляна Супрун.

В этом году мы выбирали блогеров, которые больше всего влияют на выбор украинцев. Голосовали не только посетители сайта, но и экспертная комиссия – в пропорциональном распределении 50% на 50%.

В традиционном интернет-голосовании ТОП-100 блогеров Украины, где каждый мог отдать свой голос за любимого автора, победила Янина Соколова, набрав 13 432 балла.

Соколова – журналистка, ведущая, актриса, продюсер. Сотни тысяч подписчиков следят за жизнью, мыслями и интервью блогера в YouTube и Facebook. Вместе с командой она создала мультимедийный проект Я, Нина, направленный на поддержку онкобольных.

Второе место, набрав 9 942 балла, занял YouTube, Twitter и Telegram-блогер Андрей Луганский. Он ведет свою борьбу в информационной войне с Россией. Его баталии проходят в чат-рулетке, где блогер общается с россиянами или людьми с противоположными политическими взглядами.

Замыкает тройку Уляна Супрун – 6 407 баллов.

По итогам закрытого голосования экспертного жюри лидером стала Уляна Супрун, набрав 656 из 700 возможных баллов.

Манту мочить можно, а от сквозняка невозможно заболеть – бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения развеивает устоявшиеся мифы. Facebook-страница Супрун – кладезь советов о медицине.

Второе место эксперты отдали Роману Шрайк, который набрал 617 баллов. Он ведет свою страницу в Facebook и четыре Telegram-канала. Шрайк разносторонний и обсуждает абсолютно любые темы – от политики и инсайдов из власти до отзывов о сериалах и фильмах или смешных мемов и фотожаб.

Победительница интернет-голосования Янина Соколова у экспертов оказалась на третьем месте, получив 600 баллов.

Таким образом, по сумме баллов лучшими блогерами 2019 стали Янина Соколова и Уляна Супрун, разделив победу на двоих.

Топ-100 блогерів України 2019

Напомним, в составе жюри были Андрей Карпов (победитель ТОП-100 блогеров Украины 2018), Виктор Литовченко (победитель категории Народный выбор ТОП-100 блогеров Украины 2018), Вадим Карпьяк (ведущий программы Свобода слова), Максим Бородин (победитель проекта Новые лидеры 2018), Ольга Тищук (руководитель интернет-департамента ICTV), Оксана Дыхнич (продюсер программ Гражданская оборона и Антизомби) и Максим Скубенко (руководитель проекта VOXCheck).

Источник: fakty.com.ua

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