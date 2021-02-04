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Японец необычным способом за два года заработал 30 миллионов иен: работа мечты – “бездельник”

Японец необычным способом за два года заработал 30 миллионов иен: работа мечты – “бездельник”

36-летний Седзи из Японии однажды принял решение больше не вставать каждое утро на работу в офис, которую он, мягко говоря, не любил. Он просто уволился и стал "профессиональным бездельником".

Парень по образованию физик несколько лет редактировал учебники. Он так устал от скучной работы редактора, что взял и просто уволился. Затем японец написал в социальной сети весьма необычное объявление.

Седзи предложил стать компаньоном, другом, собеседником и помощником в любом деле. При этом он не собирался ничего сложного делать. Мог только есть, слушать, иногда разговаривать, ходить вместе в кино или на шоппинг, играть в игры, путешествовать. Такой себе идеальный друг, который выслушает и не осудит, всегда поддержит и поможет избавиться от одиночества.

Вскоре выяснилось, что многим людям нужна хорошая компания, за которую они готовы платить деньги. Желающих было столько, что японец за два с половиной года накопил 30 миллионов иен (около 7 млн грн).

После того, как Седзи решил не работать ни дня, его жизнь кардинально изменилась. Он всегда просыпался с хорошим настроением, ведь не нужно никуда бежать. Каждый день стал особенным и непредсказуемым.

Японец необычным способом за два года заработал 30 миллионов иен: работа мечты – “бездельник” Японец необычным способом за два года заработал 30 миллионов иен

Удивительный способ, чтобы зарабатывать деньги на жизнь. Ты не работаешь, а тебе все ровно платят. Быть богатым бездельником, наверное, мечтают многие.

А вы бы смогли стать временно "лучшим другом" за деньги?

Источник: 1 Минута

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