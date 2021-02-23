Японські реконструктори в українській формі відтворюють бої на Донбасі

Молоді ентузіасти з Японії відтворюють образи українських військових на Донбасі - та ще й з "вражаючою реалістичністю", розповідає "Радіо Свобода".

За словами видання, йдеться про так званих косплеєрів (від англійського "costume player") - людей, які за допомогою костюмів та аксесуарів "перевтілюються" в певних персонажів і роблять фотосесії в декораціях, які відтворюють реальні місця та події.

Перші фотографії таких косплеєрів поширив у Facebook перекладач з японської мови Борис Мороз. На перший погляд, їх цілком можна прийняти за реальні сцени з Донецького аеропорту.

На одному з зображень - чоловік у військовій формі, в руках - зброя, поряд - консервована їжа. На інших фото - начебто "кіборги", що позують перед українським прапором із написом "79 окрема десантно-штурмова бригада".

Фотографії японських косплеєрів поширив у Facebook перекладач Борис Мороз

Як пояснює "Радіо Свобода", все це - робота японських косплеєрів, які дедалі більше цікавляться конфліктом на сході України. Вони не тільки знімаються у фотосетах, а ще й беруть участь в імпровізованих битвах за допомогою зброї для страйкболу. У цьому виді спорту використовують спеціальні рушниці, які стріляють пластиковими кулями та не завдають шкоди, але виглядають дуже подібно до справжньої зброї.

Один з учасників таких "битв", Хаято Сато, заявив "Радіо Свобода", що спочатку ентузіасти переважно відтворювали образи американських військовослужбовців, але згодом зацікавилися і країнами колишнього Радянського Союзу.

"Деякі японські військові фанати винаймають спеціальні "студії" у занедбаних будівлях і лісах заради фотосесій, аби відтворити конфлікт на Донбасі", - наголошує сайт, додаючи, що найвідоміша з цих студій розташована у лісі поблизу гори Фудзіяма, і година фотосесії там коштує 320 доларів.

Однак "Радіо Свобода" наголошує, що за словами косплеєрів, жодного ідеологічного підґрунтя в їхньому хобі немає. Вони кажуть, що для них це просто більш просунута версія дитячої гри у ковбоїв та індіанців.

Костюми і обладнання купують переважно на спеціалізованих форумах, і це - недешеве задоволення, зазначає видання. Наприклад, щоб повністю відтворити вигляд одного типового українського або російського військового, доведеться заплатити до 2 000 доларів і витратити чимало часу, щоб знайти все необхідне. На деяких фотографіях можна навіть побачити місцеву горілку та докторську ковбасу.

Підготувала Служба моніторингу BBC

Источник: bbc.com

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