Идеальное ванильное печенье к чаю или кофе: базовый рецепт песочного теста

Список продуктов:

100 г масла сливочного

80-100 г сахара

одно яйцо

1,5 ч. л. ванильного сахара

150 г муки

2-3 г разрыхлителя

лимонная или апельсиновая цедра, шоколад, орехи, сухофрукты по желанию

Приготовление:

Сразу включить духовку, установить температуру 180-185 ℃.

Смешать муку с разрыхлителем.

Сливочное масло (комнатной температуры) соединить с сахаром, затем венчиком перемешать до кремовой массы. Добавить яйцо, ванильный сахар, по желанию лимонную или апельсиновую цедру и снова перемешать.

В массу просеять муку, смешанную с разрыхлителем. Лопаткой перемешать до однородности. В тесто можно добавить сухофрукты, орехи.

С помощью ложки выложить небольшие шарики теста на расстоянии друг от друга, затем слегка придавить. Выпекать печенье около 15-20 минут.

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