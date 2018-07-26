Идея для отпуска: Кипр

Остров Кипр — это очень чистые пляжи, мини-круизы, талассотерапия и вкусная греческая кухня.

Столица острова — Никосия — город среди туристов непопулярный, но однозначно заслуживающий внимания. Это столица одновременно двух государств — Республики Кипр, где проживают греки, и Северного Кипра, население которого составляют турки. Это очень красивый древний город, первые поселения датируются 7 веком до н. э. Если вы хотите увидеть аутентичный нетуристический Кипр, то стоит выделить на посещение Никосии хотя бы пару дней. В этом городе много музеев, а также ресторанов балканской, греческой и турецкой кухни.

Кипр. Фото: pixabay.com

Самый крупный и популярный кипрский курорт — город Лимассол. Он расположен на морском побережье и, по сути, это «универсальное» место для отдыха. Для семейных пар с детьми здесь есть аквапарки, парк аттракционов и отели со всей инфраструктурой маленьких путешественников, для молодежи — куча клубов, баров и дискотек. Кроме того, это курорт считается самым интернациональным.

Кипр. Фото: pixabay.com

Самый недорогой и «простой» кипрский курорт — это Ларнака. Там нет ничего особенного, но он отлично подходит для спокойного семейного отдыха. Песчаные пляжи, пологий вход в море и невысокие цены на проживание вполне компенсируют отсутствие развлекательной инфраструктуры. К тому же тут находится один из двух аэропортов на острове.

Второй аэропорт расположен в Пафосе. Этот древний город известен как родина богини Афродиты, а также как самый элитный курорт на острове. Тут много красивых бухт, уединенных мест и прочих возможностей для спокойного отдыха.

Пафос. Фото: pixabay.com

Небольшой городок Полис, расположенный на северо-западе острова, не может похвастаться большим потоком туристов — и в этом его прелесть. Местные просто живут своей жизнью, рыбачат и занимаются сельским хозяйством. Туристов здесь никто не развлекает, зато есть возможность пожить на настоящем аутентичном Кипре. Цены на проживание существенно ниже, чем в туристических центрах, по выходным работают рыбные базары и ярмарки.

Кипр. Фото: pixabay.com

С Кипра везут вина и ликеры, сладкое десертное вино “Коммандария”, которое лучше приобретать в монастыре Киккос на Троодосе, кружева и серебро ручной работы, картины, изделия из кожи, дорогие ювелирные украшения оригинального дизайна, шубы. И конечно же статуэтку Афродиты.

На острове в основном греческая кухня, отличающаяся от своего материкового варианта тем, что в ней больше морепродуктов. В основе кипрской кухни — мясные, рыбные и овощные блюда, а главной “кулинарной достопримечательностью” острова служит “мезе”: комплексный обед, включающий в себя 20-30 блюд. Одному съесть такое количество блюд нереально, поэтому его осилит только компания.Подача “мезе” начинается с закусок, салатов и овощей и заканчивается мясными и рыбными блюдами, причем в каждой таверне собственное меню. Также заслуживают внимания “мусака” — мясной фарш, запеченный с овощами и соусом из сметаны и взбитых яиц, и “купелкя” — голубцы в виноградных листьях.

Обязательно стоит попробовать кипрские сыры “фета” и “халлуми”, а также зеленые грецкие орехи в сиропе.

Источник: http://lemonade.style

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