Игорь Кондратюк впервые показал свою семью: “Счастлив в браке”

Поэтому тот факт, что он показывает семью, так еще и в полном составе, очень удивил и одновременно порадовал поклонников

По большей части это из-за того, что он очень холодный и профессиональный критик, не любит говорить о личном и всегда остро отвечает журналистам, которые хотят поинтересоваться у него о чем-то сокровенном.

Игорь Кондратюк – многодетный отец. У него есть официальная жена, которую зовут Александра Городецкая.

Игорь Кондратюк и жена

Вместе Игорь и Александра воспитывают двоих сыновей и дочь — Сергея, Даниила и Полину.

Игорь Кондратюк и дети

Когда шоу "Караоке на Майдане" активно снималось, старший сын Кондратюка Сергей также был к нему причастен — работал ассистентом режиссера на этом проекте.

Игорь Кондратюк и семья

Свою карьеру в этой сфере продолжил и на другой программе, где был замечен его звездный отец — в качестве технической команды на проекте "Х-Фактор" на телеканале СТБ.

Дочь Полина Кондратюк учится в столичной гимназии, защищала честь Киевской сборной по стрельбе из лука на чемпионате Украины.

Вот несколько общих фото Игоря Васильевича с его семьей, предоставленные разным интернет-изданиям из личного архива знаменитости.

Стоит отметить, что когда-то об Кондратюке ходили не очень приятные слухи — сплетники обвиняли его в том, что тот якобы изменяет жене с молодой выпускницей конкурса "Х-фактор" Аидой Николайчук.

Игорь Кондратюк и Аида Николайчук

Однако и сам Игорь Кондратюк, и его родные люди только посмеялись над этим, ответив, что она настоящий примерный семьянин и глава семьи, поэтому никогда не стал бы подставлять под удар честь семьи.

Источник: 1 Минута