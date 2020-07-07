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Игорь Николаев прокомментировал слухи о романе с Дайнеко

Игорь Николаев прокомментировал слухи о романе с Дайнеко

Известный композитор Игорь Николаев рассказал, был ли у него роман с певицей Викторией Дайнеко. До сих пор в СМИ пишут, будто музыкант был влюблен в неё.

Об этом сообщают российские интернет-сайты.

Игорь Николаев вспомнил, как работал с молодыми талантами в проекте «Фабрика звезд». Он писал песни для юных звезд, сочинял музыку и даже выступал с ними на одной сцене, помогая раскрывать таланты.

Самым ярким выступлением Николаева на «Фабрике» стал номер с Викторией Дайнеко. Сразу после того, как передача вышла в эфир, музыканту приписали новый роман.

Композитор со смехом сейчас вспоминает, что даже в США просили его ехать на гастроли с Викторией, потому как зрители хотели своими глазами увидеть на сцене любовь.

Артист заявил, что у него не было романа с Дайнеко. Все слухи в СМИ – фейк, выдумка фанатов. 

По словам Игоря Николаева, такие сплетни пошли потому, что песню «Метель» исполнительница спела так чувственно, что все в зале прониклись её эмоциями. 

Источник: www.belnovosti.by/

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Темы: шоубизнес

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