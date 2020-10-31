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Икра тыквенная, тоже заморская – как готовят хозяйки в США тыкву после Хеллоуина
Блюд из тыквы большое множество, а еще американки из нее делают вкусную икру в двух вариантах – пикантную с острыми перцем чили и сладковатую – для детей и женщин.
Что интересно, рецепт один и тот же, просто в половину добавляют молотый острый перец и все.
Что понадобится
- 700-800 г тыквенной мякоти, желательно не очень сладкой;
- 1 красный болгарский перец;
- 1 морковь среднего размера;
- 1 луковица;
- 3 зубка чеснока;
- 100 мл томатного соуса или пюре;
- 4 ст.л. растительного масла;
- соль 0,5 ч.л., потом по вкусу – попробовать в конце;
- черный и красный молотый перец – по щепотке.
Как делать
- Тыкву порезать кубиками 1,5-2 см.
- Все остальные овощи тоже мелко порезать.
- На растительном масле спессеровать лук до прозрачности. Лучше всего взять толстостенную кастрюлю или гусятницу.
- Добавить морковь, перец, чеснок, потушить 4-5 минут, помешивая.
- Добавить тыкву, посолить, поперчить и томить 5 минут, постоянно помешивая.
- Добавить томатное пюре, уменьшить огонь на минимум и тушить 25-30 минут, пока тыква не станет мягкой.
- Превратить блендером в пюре, подсолить и добавить острый перец (по желанию).
Чтобы сделать заготовку на зиму, надо дальше поступить так: в чистые, сухие и подогретые в духовке банки разложить икру до плечиков и поместить в духовку без крышек. Их разложить на духовке верху, чтобы тоже прогрелись. Выставить температуру 100 градусов и время 30 минут. Потом горячие банки сразу укупорить.
Источник: 1 Минута
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