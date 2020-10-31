Икра тыквенная, тоже заморская – как готовят хозяйки в США тыкву после Хеллоуина

Блюд из тыквы большое множество, а еще американки из нее делают вкусную икру в двух вариантах – пикантную с острыми перцем чили и сладковатую – для детей и женщин.

Что интересно, рецепт один и тот же, просто в половину добавляют молотый острый перец и все.

Что понадобится

700-800 г тыквенной мякоти, желательно не очень сладкой;

1 красный болгарский перец;

1 морковь среднего размера;

1 луковица;

3 зубка чеснока;

100 мл томатного соуса или пюре;

4 ст.л. растительного масла;

соль 0,5 ч.л., потом по вкусу – попробовать в конце;

черный и красный молотый перец – по щепотке.

Как делать

Тыкву порезать кубиками 1,5-2 см. Все остальные овощи тоже мелко порезать. На растительном масле спессеровать лук до прозрачности. Лучше всего взять толстостенную кастрюлю или гусятницу. Добавить морковь, перец, чеснок, потушить 4-5 минут, помешивая. Добавить тыкву, посолить, поперчить и томить 5 минут, постоянно помешивая. Добавить томатное пюре, уменьшить огонь на минимум и тушить 25-30 минут, пока тыква не станет мягкой. Превратить блендером в пюре, подсолить и добавить острый перец (по желанию).

Тыквенная икра в банках

Чтобы сделать заготовку на зиму, надо дальше поступить так: в чистые, сухие и подогретые в духовке банки разложить икру до плечиков и поместить в духовку без крышек. Их разложить на духовке верху, чтобы тоже прогрелись. Выставить температуру 100 градусов и время 30 минут. Потом горячие банки сразу укупорить.

Источник: 1 Минута