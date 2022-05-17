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Илона Гвоздева вернулась в Украину и показала в инстаграм встречу с ее мужем: счастливая семья воссоединилась

Илона Гвоздева вернулась в Украину и показала в инстаграм встречу с ее мужем: счастливая семья воссоединилась

В самом начале марта 2022 года уютный дом танцовщицы уничтожили российские снаряды.

Для обеспечения безопасности детям, хореограф отправилась на запад Украины, далее - в Венгрию, последняя остановка была в Италии. Танцовщица сообщила, что ее супруг, украинский бизнесмен Иван Хомячук пока служит в территориальной обороне города Винницы, а затем планирует возвращаться в Киев.

В социальной сети Илона регулярно делилась моментами своей жизни в Италии, она очень благодарна семье, которая дала им приют. Танцовщица пишет, что каждое утро начинается со звонка мужу и просмотром новостей, а вдруг все закончилось?

17 мая популярный хореограф из шоу "Танцы со звездами" опубликовала в сторис, что она дома, в Украине, вместе с супругом и детьми. На семейных фото, опубликованных в соцсети, счастливая семья воссоединилась. Илона призналась, что сегодня для нее состоялся день семьи, хотя официально он отмечается 15 мая. Я счастлива - делится известная танцовщица со своими поклонниками. Она благодарит всех людей, которые все непростое время поддерживал ее и радовал поздравлениями.

Знаменитость делится милыми подробностями нахождения дома. Она никак не может надышаться воздухом родного края, наконец приготовила для семьи любимое блюдо - окрошку.

Илона выражает благодарность гостиничному комплексу в городе Мукачево, сотрудники которого побеспокоились о приготовлении молочной каши для маленького сына. Это было глубокой ночью, что потрясло танцовщицу.

Источник: 1 Минута

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