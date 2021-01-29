Именинница Екатерина Кухар похвасталась роскошными подарками от звездных друзей: драгоценности и море цветов

18 января самая известная балерина Украины Екатерина Кухар отметила свое 39-летие. Как раз в это время Кухар с семьей отдыхали на Мальдивах, поэтому громкого празднования не было. Однако по возвращении домой друзья и коллеги решили сделать имениннице сюрприз и организовали секретную вечеринку.

Вечеринка ко дню рождения Екатерины Кухар

На праздник пришли такие известные личности как Оля Полякова, Владимир Остапчук и его жена Кристина, Наталья Холоденко, Сергей Мельник, Наталья Могилевская и другие. Разумеется, гости пришли к имениннице не с пустыми руками. Екатерина Кухар решила показать, что же ей подарили гости и опубликовала в своих Инстаграм-сториз видео, в заставленной цветами и подарками комнате.

Екатерине Кухар подарили невероятное количество цветов

На видео можно рассмотреть просто невероятное количество букетов и подарочных пакетов известный брендов — Louis Vuitton, Сoach glossary, Vikele studio и других. Также балерина похвасталась новыми драгоценностями.

Екатерину Кухар задарили подарками

«Друзья, я сегодня утром проснулась, и увидела, сколько вы вчера мне оставили не только ярких впечатлений, удивительных эмоций, вашу любовь невероятную, но и вот такое огромное количество подарков, цветов, которые я даже не представляю, как мне сегодня нести», — говорит Екатерина в видео.

Источник: 1 Минута