Инсайдеры раскрыли цену ультратонкого Samsung Galaxy S25 Edge

При выборе смартфона пользователи учитывают множество критериев. Прежде всего покупатели обращают внимание на бренд. Среди производителей особой популярностью пользуется Samsung. Корейская компания не устает радовать новинками.

Так, недавно был представлен Samsung Galaxy S25, главной фишкой которого является его толщина — менее 7 мм. Производитель использовал алюминиевые рамки и усиленное стекло Gorilla Glass Victus 3. Благодаря этому модель практичная и устойчивая ко внешнему воздействию.

Главные особенности нового гаджета от Samsung

У смартфона экран диагональю 6,7 дюймов с AMOLED 2X-дисплеем с разрешением QHD+. Гаджет станет отличным выбором для любителей смотреть видео или наслаждаться играми. Благодаря частоте обновления 120 Гц картинка на нем не будет зависать. Даже динамичная смена изображений не доставит дискомфорта, а технология LTPO 3.0 позволит улучшить плавность анимации и сэкономит заряд батареи.

Среди других достоинств новинки от корейского производителя:

Качественная камера. Основной датчик на 200 Мп, улучшенная оптическая стабилизация, сверхширокоугольный объектив на 12 Мп — вот только основные достоинства. На такой смартфон можно снимать видео в качестве 8К с поддержкой улучшенной стабилизации. Мощный процессор. Новинка от Samsung работает на Exynos 2400. Он оснащен восьмиядерной архитектурой, что в сочетании с оперативной памятью 12 ГБ дает молниеносную скорость работы. Запускайте десятки приложений одновременно — гаджет не будет тормозить. Улучшенная система охлаждения. Она позволит дольше поддерживать высокую производительность смартфона. Дополнительным преимуществом для геймеров станет технология Ray Tracing. Она улучшает графику в играх, благодаря чему картинка выглядит более реалистичной. Длительная автономная работа. В смартфоне установлена батарея емкостью 5000 мАч. На нем можно часами смотреть видео, играть и при этом оставаться на связи. Предусмотрена и технология быстрой зарядки 65 Вт. Она позволяет восполнить аккумулятор на 100% всего за 40 минут.

Новинка от корейского бренда будет работать на фирменной оболочке One UI 6. У нее доступный интерфейс и высокий уровень оптимизации. Многие параметры можно установить персонально под себя.

Стоимость Samsung Galaxy S25 Edge

Учитывая все функциональные преимущества и минимальную толщину, Samsung Galaxy S25 Edge выглядит интересным для покупателей. Его стоимость составит около $1000 за базовую модель с объемом память 256 ГБ. Это делает гаджет конкурентоспособным, ведь он обойдется дешевле, чем схожие по функционалу модели от других брендов.

Новинка от Samsung станет рациональным выбором для тех, кто ценит отличную камеру, высокую производительность и автономность работы. Это гаджет премиум-класса с передовыми функциями, который станет долгосрочной инвестицией.