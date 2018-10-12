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Сегодня 10:15
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Instagram предложил новый способ добавления друзей

Instagram предложил новый способ добавления друзей

Компания Instagram добавила в свое мобильное приложение новую функциональность под названием Nametag, которое позволяет вам создать уникальную именную метку и поделиться ею с теми, кого еще нет в списке ваших друзей, передает IXBT.

Желающие могут отсканировать Nametag, кроме того, вы можете отправить свою именную метку при помощи социальных сетей или мессенджеров.

Раздел Nametag доступен в меню в правом верхнем углу, вы можете выбрать цвета, эмодзи, наклейки и добавить фотографию на свою именную метку.

Источник: http://aspekty.net

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Темы: соцсети

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