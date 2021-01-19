Интересный рецепт: крабовое спагетти с перцем чили и петрушкой. Вы такого точно не готовили!

Ингредиенты

Получится блюдо: крабовое спагетти порция - 400 г.

4 столовые ложки оливкового или растительного масла первого отжима.

1 красный перец чили, очищенный от семян и нарезанный.

2 мелко нарезанных зубчика чеснока.

1 целый вареный краб, или около 100 г крабовых палочек, или мясо коричневого краба и 200 г мяса вареного рака.

5 ст. л., белого вина.

Небольшая выжатка лимона (по желанию).

Большая горсть плоских листьев петрушки, очень мелко нарезанных.

Метод

Шаг 1

Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой и добавьте спагетти. Хорошо перемешайте и варите на 1 минуту меньше, чем указано в упаковке. Время от времени хорошо помешивайте, чтобы он не прилипал.

Шаг 2

Пока паста готовится, осторожно нагрейте 3 столовые ложки оливкового масла с перцем чили и чесноком на сковороде, достаточно большой, чтобы в ней было удобно всем макаронам. Очень осторожно обжарьте чили и чеснок, пока они не начнут шипеть, затем увеличьте огонь и добавьте белое вино.

Варите все на медленном огне, пока вино и оливковое (растительное) масло не сойдутся. Затем снимите огонь и добавьте крабовое мясо или крабовые палочки, используя деревянную лопатку или ложку, чтобы размять его с оливковым маслом, чтобы получился густой соус.

Шаг 3

Когда макароны приготовятся, отведайте прядь - она ​​должна слегка прикусить. Когда все будет готово, выключите огонь. Поставьте соус на очень слабый огонь и с помощью кухонных щипцов поднимите пасту из воды в соус.

Шаг 4

Выключите огонь и добавьте в пасту петрушку, посыпав морской солью. Хорошо перемешайте все вместе, добавив каплю воды для макарон, если она начинает густеть. Попробуйте добавить приправы и, если нужно немного приподнять, добавьте немного лимона. Подавать сразу же, разложив по тарелкам для макарон и сбрызнув оставшимся маслом.

Источник: 1 Минута