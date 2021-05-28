Ирина Билык рассказала, сколько стоило суррогатное материнство: хотела продать квартиру ради ребенка

В 2015 году Ирина Билык вышла замуж в пятый раз за продюсера и художника Аслана Ахмадова. Билык мечтала подарить любимому человеку ребенка, однако состояние здоровье не позволяло певице забеременеть. Дабы исполнить свою мечту, Ирина и Аслан обратились за помощью к суррогатной матери — в декабре 2015-го у них родился сын Табриз.

Билык с мужем и сыном Табризом

Только через 4 года после рождения сына Ирина Билык поделилась подробностями о его рождении.

В одном из интервью Билык сказала, что многим советует прибегать к суррогатному материнству, если нет возможности родить самостоятельно — ничего плохого здесь нет. Единственная проблема — деньги. Суррогатное материнство требует немалых средств.

"Попытки разные бывают. Я знаю, что у людей бывает и по 11, по 15 попыток. Ну это у кого позволяет кошелек. Ну, с одной попытки это, наверное, так — тысяч 30 долларов, а если их несколько, как было у меня, то это гораздо больше. Я даже собиралась продать квартиру", — откровенно рассказала Ирина.

Ирина Билык с младшим сыном Табризом

Стоит отметить, что сейчас Ирина Билык сама воспитывает маленького сына. Недавно певица призналась, что разводится с пятым мужем Асланом Ахмадовым. По ее словам, мужчина уже год не приезжал к сыну.

Источник: 1 Минута