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Ирина Билык заявила, что официально развелась со своим пятым мужем Асланом Ахмадовым

Ирина Билык заявила, что официально развелась со своим пятым мужем Асланом Ахмадовым

Аслан Ахмадов — пятый муж украинской певицы Ирины Билык. Роман Билык и Ахмадова закрутился еще в начале 2010-х, а в 2013 году они поженились.

В 2015 году у супругов родился сын Табриз. Поскольку состояние здоровья Билык не позволяло забеременеть и выносить ребенка, супруги воспользовались услугами суррогатного материнства.

Ирина Билык заявила, что официально развелась со своим пятым мужем Асланом Ахмадовым Аслан Ахмадов, Ирина Билык и их сын Табриз

Брак Билык и Ахмадова был не совсем обычным. Такие отношения называют "гостевым браком". Основная работа мужчины была в России, а Ирина с сыном жила в Украине. Ахмадов не жил со своей семьей, а просто регулярно ее навещал.

В апреле текущего года Ирина Билык в программе "Мой секрет" поразила публику. Она призналась, что собирается разводиться со своим мужем. По словам Ирины, муж не видел ни ее, ни их общего сына Табриза уже год, поэтому она и стала инициатором расставания.

Ирина Билык заявила, что официально развелась со своим пятым мужем Асланом Ахмадовым Ирина Билык в программе Мой секрет

"Сначала, когда эта корона появилась, он сказал, что не летают самолеты. Потом я начала узнавать, они летали. Теперь он мне пишет, а я думаю, а что мне писать, если его ребенок здесь ждет?", — призналась Билык в интервью.

А 29 июля, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграм, Ирина сообщила, что уже официально развелась со своим пятым мужем Асланом Ахмадовым.

Ирина Билык заявила, что официально развелась со своим пятым мужем Асланом Ахмадовым Скриншот Инстаграм-сториз Ирины Билык

Источник: 1 Минута

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