Ирина Федишина готовится к 8 Марта: новый среднеазиатский стиль (Фото)

Женщины готовятся встречать праздник весны - 8 марта! Все хотят быть красивыми и стильными. Некоторые покупают новые наряды, чтобы понравиться своей второй половине и предстать в новом образе перед публикой.

Другие приводят в порядок свои поношенные, но еще и не вышедшие из моды вещи. Иные полагаются на своего стилиста или супруга, который организует ей в преддверии 8 Марта шоппинг.

Все зависит от финансового состояния каждого.

Особо за своим имиджем на указанный праздник обращают внимание представители шоу-бизнеса. Они стараются понравиться своим поклонникам и разместить в социальных сетях свои фотографии. Ведь подогревать интерес к своей особе - это немаловажно в среде шоу-бизнеса.

Ирина Федишин, также не исключение. Она на праздник 8 Марта основательно подготовилась в преддверии этого значимого для каждой женщины дня разместила фотографию на своей страничке в Инстаграм в красочном наряде.

С первого взгляда на фото приходит на мысль наряды, которые популярны в Средней Азии: Таджикистане или Узбекистане. Однако это что-то новое и этот наряд явно идет Ирине Федишин.

Плюс ее обворожительная улыбка и ненавязчивый макияж дополняет стильный образ певицы.

Ранее Ирина привела в восторг своих поклонников откровенным нарядом на утреннем шоу телеканала "Интер".

Она предстала в коротком черном платье. Полупрозрачный лиф и юбку прикрывал длинный чехол с разрезами.

Ирина Федишин

Но самое главное это ее прическа. Она восхитила поклонников. Подкрученные волосы, которые высоко подняты. Это подчеркнуло "лебединую" шею певицы.

Источник: 1 Минута