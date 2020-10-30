Ирина Понаровская судится с Пенсионным фондом из-за маленькой пенсии: «Доходы артистки значительно упали»

Героиня нашей сегодняшней статьи планировала в этом году триумфально вернуться на большую сцену после длительного перерыва в карьере, однако в планы вмешалась пандемия коронавируса.

Сейчас 67-летняя знаменитость заперта дома, поскольку по возрасту она должна соблюдать режим самоизоляции.

Ирина Понаровская

Такие реалии оказались для Ирины непростыми, поэтому она решила озаботиться вопросом собственной пенсии. Артистка подала судебный иск, чтобы увеличить размер получаемых выплат.

Она добивается включения в ее общий трудовой стаж период работы в Краснодарской филармонии в восьмидесятых. Речь идет не о годах, а всего лишь о восьми месяцах, тем не менее Понаровскую это не останавливает.

Ирина Понаровская в молодости

В одном из своих интервью исполнительница рассказала, что совсем недавно оформила пенсию и государство выплачивает ей всего лишь по 5 тысяч рублей в месяц (примерно 1,8 тыс. гривен). Но на кровно заработанные деньги Ирина смогла приобрести загородные дома в Москве и Эстонии, дорогой автомобиль и не только.

Ирина Понаровская со своим псом Патриком

К слову, в двухтысячных героиня статьи пробовала себя в бизнесе. Сначала она основала собственный бренд «I-ra», после чего открыла ателье.

Позже звезда создала имидж-студию, пыталась издавать собственный журнал, однако в результате ни один из этих проектов в долгосрочной перспективе не принес ей успеха.

Источник: 1 Минута