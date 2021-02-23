Исчезновение Позитива на 3 дня: уникальный опыт съемок “Орла и решки”

Рэпер Позитив (Александр Завгородний), который является ведущим тревел-шоу "Орел и решка" недавно поведал о своем интересном опыте во время съемок.

Все удивлялись в социальных сетях куда он пропал на 3 дня. Дело в том, что Александр Завгородний вместе с Мишелем Андраде поехали в Боливию. Там они снимали очередное видео шоу "Орел и решка." И самое главное они поделились какая у них была необычная поездка.

Они приобрели там такой опыт, который может понадобиться каждому. Им выпала золотая безлимитная карта. Но они жили не в крутом номере, а эко-лодже посреди национального парка. И самое главное, что им такой вариант отдыха очень понравился.

Александр Завгородний сказал, что ему нравится жизнь в палатке на природе. Ему не нужны кондиционеры и сверх условия. Главное, чтобы в домике была москитная сетка и возможность зарядки телефона. Это для него самое главное. Он жил 3 дня без телефона - просто выключил его. И ему было так классно!

Орел и решка

Артисту понравилось, что ему никто не звонит и он спокоен не достают с новостями негативными. Только наслаждаться природой можно и больше ничего. Позитив поделился этим своим опытом и добавил, что ему даже не хотелось включать телефон. Оказывается без связи можно прекрасно существовать! И самое главное это никого не напрягает.

Что известно о съемках Мишель Андраде и Позитива

Иногда Мишель и Позитив делятся курьезными случаями. Так когда-то Мишель встала на муравейник и муравьи полностью облепили ее ноги. Мишель вспоминает как она приехала к себе на Родину и это благодаря тревел-шоу.

Источник: 1 Минута