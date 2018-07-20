"Искусство милосердия". Результаты благотворительной акции и планы на будущее

Тридцать розовых пеликанов и пара Восточных венценосных журавлей уже освоили новый дом в Фельдман Экопарке, благодаря волонтерам и зоозащитникам. Как и сотни, других спасенных животных они стали наглядным результатам благотворительной акции «Искусство милосердия»

Александр Фельдман, народный депутат Украины, меценат

Я постоянно говорю о том, что никакой человек и никакой фонд не может решить проблемы всей страны, но оставаться равнодушным, оставаться непричастным к этим вещам тоже нельзя

Акция «Искусство милосердия» стартовала еще в мае, в Галерее «АВЭК». Все желающие на специальной выставке могли выбрать понравившийся лот из коллекции благотворительного фонда Александра Фельдмана. Полученные средства были распределены на развитие Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных, Центра психосоциальной реабилитации, Центра спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом» и Центра реабилитации летучих мышей.

Александр Фельдман, народный депутат Украины, меценат

Очень много людей понимают, что небольшой каплей, небольшой работой можно сделать очень многое. Так получилось, что первые деньги мы направили на спасение самих животных

В дальнейшем планируется экспонировать картины, предложенные благотворителями в рамках акции еще в нескольких крупных городах Украины, а также в столице.

Агентство Телевидения Новости