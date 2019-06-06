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Искусствовед в сопровождении симфонического оркестра расскажет харьковской публике о Дунаевском

Искусствовед в сопровождении симфонического оркестра расскажет харьковской публике о Дунаевском

Об этом сообщила директор МАСО «Слобожанский» Алена Еремина, комментируя предстоящий концерт «Дунаевский. Песня о веселом ветре» с участием искусствоведа, архитектора Максима Розенфельда.

Концерт состоится 7 июня в Доме Алчевских. Дирижер – Юрий Яковенко.

Напомним, что в Харькове прошел благотворительный концерт “Gloria. Вивальди” с участием артисток хора миланской оперы Теatro alla Scala, , а также оркестра CXID Opera (фото).

Автор: Елена Трубина

Источник: www.objectiv.tv

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