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Искусствовед в сопровождении симфонического оркестра расскажет харьковской публике о Дунаевском
Об этом сообщила директор МАСО «Слобожанский» Алена Еремина, комментируя предстоящий концерт «Дунаевский. Песня о веселом ветре» с участием искусствоведа, архитектора Максима Розенфельда.
Концерт состоится 7 июня в Доме Алчевских. Дирижер – Юрий Яковенко.
Напомним, что в Харькове прошел благотворительный концерт “Gloria. Вивальди” с участием артисток хора миланской оперы Теatro alla Scala, , а также оркестра CXID Opera (фото).
Автор: Елена Трубина
Источник: www.objectiv.tv
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