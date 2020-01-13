Исполнение колядки в тысячу голосов и карнавальное шествие. В Харькове состоялся "Вертеп-Фест 2020"

Фестиваль вертепов в Харькове стартовал на площади Свободы. Кукольные спектакли, выступления кобзарей и веселые колядки - праздничные действа здесь на любой вкус.

Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царія вітають.

Парад вертепов в Харькове проводят уже четвертый год подряд. Среди участников есть не только постоянные гости, но и новички.

Алина Мисько, участница студенческого вертепа ХНУВД:

Я вперше, я студентка 1-го курсу. Взагалі нас більше 20 людей, ми будемо співати пісню, яку ми співаємо кожного року - "Нова радість". Ми завжди шануємо і шанували українські традиції.

Среди ярких коллективов - участники из Донецкой и Луганской областей.

Устань, козо, пробудися, поклонися! А ти хазяєчка, не скупися, дай кусок сала, щоб коза стала. Дай жита, щоб була коза сита.

Наталья Бутник, участница вертепа аматоров «Майстерня» из Лисичанска:

Ну, колядки, звичайно, колядки несемо на Донбас. Тут переймаємо. У когось підглядаємо, потім співаємо. Ось коза – це ж ми її у вас знайшли.

Наряду с гостями из Лисичанска трембитают гуцульские коллективы Прикарпатья. После фестиваля в Харькове они посетят украинских бойцов на передовой, чтобы поздравить военных.

Василий Германюк, руководитель гуцульских колядников из Криворивни:

Сьогодні колядуєм у вас на Харківщині, і зразу їдем на Донеччину, на передову до наших бійців. І будемо запрошувати до нас у Карпати людей, дітей, щоб вони вчилися наших традицій, а ми будемо вчитися ваших традицій.

В этом году участие в параде вертепов приняли более 1000 колядников и щедровщиков со всей страны.

Елена Рофе-Бекетова, организатор «Вертеп-Феста 2020»:

Цього року всі основні заходи Вертеп-Фесту проводяться в один день: і хода, і спільний спів «Нова радість стала», акція. Мелітополь. Миколаїв, Львів, Івано-Франківськ, вся Україна в гості до нас приїхала.

Главная цель фестиваля, говорят организаторы, показать разнообразие обычаев разніх регионов и объединить их. Участники действа прошли праздничным карнавальным шествием по главной улице Харькова. Затем одновременно спели колядку в Харькове. К исполнению "Новой радости" присоединились украинские диаспоры в Польше, Нидерландах и Эстонии.

Завершала фестиваль вертепов в Харькове фольклорная вечеринка в театре оперы и балета.

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