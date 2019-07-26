Исследование: некоторые люди пишут смс даже во сне

Думаете, худшее, что вы можете сделать во сне, — несвоевременно пробормотать что-то о давней пассии или рассмешить партнёра странным храпом? Благодаря технологиям появился сценарий куда страшнее: исследователи обнаружили случаи телефонных переписок во сне. Результаты исследования опубликовали в издании The Guardian.

В это сложно поверить, но есть повод считать, что некоторые люди (точное количество учёные пока не определили) действительно берут посреди ночи телефон в руки и, не просыпаясь, отсылают сообщения своим друзьям. Методология первого исследования на эту тему оставляет желать лучшего — специалисты провели социологический опрос среди студентов Пенсильванского университета Вилланова.

26% респондентов сообщили учёным, что хотя бы на каком-то этапе своей жизни переписывались с кем-то во сне. Некоторым студентам (опять же, по их словам) настолько сложно сдержаться, что они даже надевают на ночь варежки.

Конечно, не факт, что все респонденты говорили правду, но исследователи всё же провели любопытную корреляцию между вероятностью написать кому-то во сне и тем, где находится ваш телефон ночью.

Пока неизвестно, какое количество людей действительно страдает от склонности писать сообщения во сне, но есть довольно эффективный способ защитить себя от этой странной напасти — просто не класть телефон на прикроватную тумбочку.

Источник: anywellmag.com

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