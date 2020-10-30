Истории людей, которые на своей шкуре узнали, что нет предела человеческой жадности

Мы собрали несколько коротких рассказов, которые подтверждают — есть два явления, которые не имеют пределов. Это любовь и жадность. Истории взяты с сайта “Пикабу” и “Подслушано”.

Чаевые на первом свидании

Истории о человеческой жадности, которая не имеет границ

На первом свидании с мужчиной заплатили по счету каждый за себя, я положила и чаевые. Парень открывает счет, пересчитывает деньги и забирает чаевые! На мой вопрос «Это что сейчас было?» он ответил: «Ну ты все равно эти деньги отдаешь, какая тебе разница, кому они достанутся. Мне они нужнее, чем официанту». Я ушла, и больше, к счастью, с ним не встретилась. Выводы делайте сами, и обязательно обращайте внимание на такие мелочи, девочки!

Новая мода — при разводе забрать подарки

Друг разводился с женой. Рассказал мне эту историю, смеялись до упаду. Тесть с тещей ему счет выставили за 2 года совместной жизни с их дочкой. В него включены все затраты, связанные с ним. Например, они ему как-то раз мангал подарили или на работу свой старый чайник отдали. Плати или все возвращай! Сначала друг переживал из-за развода, но после этого заявления понял — все делает правильно. И вообще — бежать надо было оттуда еще раньше.

Очки — отличный подарок

Однажды летним днем, когда мне было лет эдак 13, мой отец наконец согласился отвезти меня к врачу проверить зрение. К его удивлению, оказалось, что мне и правда нужны очки. Тогда батя сказал, что пусть он и согласился проверить мне зрение, но на покупку очков не подписывался. И поставил ультиматум: либо очки, либо подарки на день рождения. Я выбрал очки и потом еще полтора года был без подарков. Спасибо, блин, папа!

Предприимчивый и расчетливый жених

Истории о человеческой жадности, которая не имеет границ

Мне родители сделали отличный подарок на 25 лет — купили 3-комнатную квартиру. Я в этот момент встречалась с мужчиной больше года, и у него тоже была 3-комнатная квартира, но в ипотеке. Так он мне предложил «прекрасную идею»: продать мою квартиру, погасить его ипотеку и переехать к нему, попробовать пожить вместе. Речь о замужестве и свадьбе при этом не шла. Как здорово, что мы с ним уже не вместе.

Зачем зарплата, если тратить некуда?

Завод, на котором работала моя мама, перепродали, и пришел новый начальник. На собрании-знакомстве работники спросили будут ли повышать зарплату. А новый директор спросил: “Ну а зачем вам зарплата больше? У вас в городе и ходить-то некуда, а значит и тратить не куда!”. Обидело это людей знатно, но зато потом фраза превратились в шутку. Правда, очень грустную.

Источник: 1 Минута