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Истории людей, которые на своей шкуре узнали, что нет предела человеческой жадности

Истории людей, которые на своей шкуре узнали, что нет предела человеческой жадности

Мы собрали несколько коротких рассказов, которые подтверждают — есть два явления, которые не имеют пределов. Это любовь и жадность. Истории взяты с сайта “Пикабу” и “Подслушано”.

Чаевые на первом свидании

Истории людей, которые на своей шкуре узнали, что нет предела человеческой жадности Истории о человеческой жадности, которая не имеет границ

На первом свидании с мужчиной заплатили по счету каждый за себя, я положила и чаевые. Парень открывает счет, пересчитывает деньги и забирает чаевые! На мой вопрос «Это что сейчас было?» он ответил: «Ну ты все равно эти деньги отдаешь, какая тебе разница, кому они достанутся. Мне они нужнее, чем официанту». Я ушла, и больше, к счастью, с ним не встретилась. Выводы делайте сами, и обязательно обращайте внимание на такие мелочи, девочки!

Новая мода — при разводе забрать подарки

Друг разводился с женой. Рассказал мне эту историю, смеялись до упаду. Тесть с тещей ему счет выставили за 2 года совместной жизни с их дочкой. В него включены все затраты, связанные с ним. Например, они ему как-то раз мангал подарили или на работу свой старый чайник отдали. Плати или все возвращай! Сначала друг переживал из-за развода, но после этого заявления понял — все делает правильно. И вообще — бежать надо было оттуда еще раньше.

Очки — отличный подарок

Однажды летним днем, когда мне было лет эдак 13, мой отец наконец согласился отвезти меня к врачу проверить зрение. К его удивлению, оказалось, что мне и правда нужны очки. Тогда батя сказал, что пусть он и согласился проверить мне зрение, но на покупку очков не подписывался. И поставил ультиматум: либо очки, либо подарки на день рождения. Я выбрал очки и потом еще полтора года был без подарков. Спасибо, блин, папа!

Предприимчивый и расчетливый жених

Истории людей, которые на своей шкуре узнали, что нет предела человеческой жадности Истории о человеческой жадности, которая не имеет границ

Мне родители сделали отличный подарок на 25 лет — купили 3-комнатную квартиру. Я в этот момент встречалась с мужчиной больше года, и у него тоже была 3-комнатная квартира, но в ипотеке. Так он мне предложил «прекрасную идею»: продать мою квартиру, погасить его ипотеку и переехать к нему, попробовать пожить вместе. Речь о замужестве и свадьбе при этом не шла. Как здорово, что мы с ним уже не вместе.

Зачем зарплата, если тратить некуда?

Завод, на котором работала моя мама, перепродали, и пришел новый начальник. На собрании-знакомстве работники спросили будут ли повышать зарплату. А новый директор спросил: “Ну а зачем вам зарплата больше? У вас в городе и ходить-то некуда, а значит и тратить не куда!”. Обидело это людей знатно, но зато потом фраза превратились в шутку. Правда, очень грустную.

Источник: 1 Минута

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