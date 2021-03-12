История любви Олега Винника и Таюне: как им удается почти 20 лет скрывать сына и свой союз?
Даже в России у него есть свой фанклуб, а самого артиста называют феноменом, сравнимым со Стасом Михайловым. Загадочная личная жизнь певца волнует его поклонниц уже много лет.
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Те, кто внимательно следит за личной жизнью Олега, его Инстаграм-аккаунтом и выступлениями, наверняка не раз замечали, что обручального кольца Олег не носил никогда.
Как известно, 47-летний артист родился в селе Вербовка Черкасской области
Олег Винник
По окончанию школы поступил в Каневское училище культуры, где и познакомился с белокурой красоткой Таисией Сватко, той же Таюне. Любовь была бурная и уже через несколько месяцев пара сыграла пышную свадьбу.
Таюне была Олегу почти соседкой
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Как выяснилось, Таисия Сватко - родом с той же Черкащины, только жили они через одно село. Судьба распорядилась так, что в школе им не суждено было встретиться, а вот когда поступили в училище, уже там встретились и влюбились друг в друга.
Олег Винник попал на обложку известного журнала
Таюне и Олег Винник
Олег Винник и Таюне
Поговаривают, что свадьбу отгуляли на два села, а потом вернулись на учебу.
Олег не любит комментировать личную жизнь, однако своей связи с Таюне и не отрицает.
С кем у Олега Винника на самом деле был роман: Таюне, Нино или Алена Шоптенко?
Источник: 1 Минута