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История любви Олега Винника и Таюне: как им удается почти 20 лет скрывать сына и свой союз?

История любви Олега Винника и Таюне: как им удается почти 20 лет скрывать сына и свой союз?

Даже в России у него есть свой фанклуб, а самого артиста называют феноменом, сравнимым со Стасом Михайловым. Загадочная личная жизнь певца волнует его поклонниц уже много лет.

Олег Винник - женат или не женат? Кольца на пальце никогда не было, но...

История любви Олега Винника и Таюне: как им удается почти 20 лет скрывать сына и свой союз? Олег Винник анонсировал концерт в Броварах к восьмому марта

Те, кто внимательно следит за личной жизнью Олега, его Инстаграм-аккаунтом и выступлениями, наверняка не раз замечали, что обручального кольца Олег не носил никогда.

Как известно, 47-летний артист родился в селе Вербовка Черкасской области

История любви Олега Винника и Таюне: как им удается почти 20 лет скрывать сына и свой союз? Олег Винник

По окончанию школы поступил в Каневское училище культуры, где и познакомился с белокурой красоткой Таисией Сватко, той же Таюне. Любовь была бурная и уже через несколько месяцев пара сыграла пышную свадьбу.

Таюне была Олегу почти соседкой

История любви Олега Винника и Таюне: как им удается почти 20 лет скрывать сына и свой союз? Таюне и Олег Винник, которые долгие годы скрывают ребенка

Как выяснилось, Таисия Сватко - родом с той же Черкащины, только жили они через одно село. Судьба распорядилась так, что в школе им не суждено было встретиться, а вот когда поступили в училище, уже там встретились и влюбились друг в друга.

История любви Олега Винника и Таюне: как им удается почти 20 лет скрывать сына и свой союз? Олег Винник попал на обложку известного журнала

История любви Олега Винника и Таюне: как им удается почти 20 лет скрывать сына и свой союз? Таюне и Олег Винник

История любви Олега Винника и Таюне: как им удается почти 20 лет скрывать сына и свой союз? Олег Винник и Таюне

Поговаривают, что свадьбу отгуляли на два села, а потом вернулись на учебу.

Олег не любит комментировать личную жизнь, однако своей связи с Таюне и не отрицает.

С кем у Олега Винника на самом деле был роман: Таюне, Нино или Алена Шоптенко?

Источник: 1 Минута

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