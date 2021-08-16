Сегодня мы решили рассказать о паре, которая на слуху практически каждый день. И здесь сложно сказать, что мужчина зарабатывает, а женщина сидит дома. Оба партнера - невероятно сильные личности, которые смогли сохранить невероятно чистую и светлую любовь, а помимо этого построить еще и невероятно сильную карьеру отдельно друг от друга. Речь пойдет о певице Валерии, которая в свое время исполнила хит "Часики", и ее супруге Иосифе Пригожине.

Иосиф Пригожин, Валерия, Арсений и Лиана

Счастье Валерии и Иосифа Пригожина вполне заслуженно, поскольку путь к нему был непростым. Первым мужем Валерии был Александр Шульгин, после десятилетнего брака они развелись, и женщина осталась у разбитого корыта — без жилья, без работы, но с детьми, самому младшему из которых на тот момент было всего 4 года.

Валерия отправилась на встречу с Иосифом, который предложил ей свои услуги продюсера. Эта деловая встреча перевернула жизнь Пригожина вверх дном. Мужчина влюбился в певицу с первого взгляда.

В апреле 2003 года он подписал контракт с певицей, и они начали работать над записью нового альбома. Вместе они проводили в обществе друг друга практически 24 часа в сутки, и с каждой минутой он влюблялся все больше и больше.

Сейчас Валерия и Пригожин - уже бабушка и дедушка. Недавно в их семействе случилось пополнение - сын Арсений Шульгин и его жена Лиана Шульгина стали родителями очаровательной девочки Селин, от которой бабушка и дедушка сейчас не отходят ни на шаг.

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История любви Валерии и Иосифа Пригожина: все не так идеально, как кажется на первый взгляд

Источник: 1 Минута