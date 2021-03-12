История золушки: Вера Брежнева выросла в бедности и подрабатывала – смотрела за детьми и работала на огороде

История Золушки

Будущая звезда шоу-бизнеса Вера Брежнева в юные годы считала себя "гадким утенком". Это потому, что ее в школе дразнили и постоянно упрекали, что она неряшлива и носит недорогую одежду.

Настоящая фамилия Веры - Галушка. Она родом из Днепродзержинска.

У Веры три сестры: Галя, Вика и Настя. Она хотела получить юридическое образование. Но для этого нужны были деньги. В семье их не хватало и будущей звезде приходилось работать в свободное время от школы. Она полола грядки и смотрела за детьми в других семьях.

Но денег все равно не хватило, чтобы учиться на очном отделении юрфака. Вере перевелась на заочное обучение.

Но жизнь ее круто изменилась когда к ним приехала группа "ВИА Гра". Когда были приглашены на сцену все желающие петь, то вышла и Вера. Ее сразу заметил и оценил ее талант продюсер Дмитрий Костюк.

Далее Вера Брежнева заняла место Алены Винникой.

А уже в 2010 году у певицы выработался свой стиль исполнения песен и она стала подниматься по карьерной лестнице.

Браки и романы

Вера Брежнева

Влюбилась и родила дочку Соню она в 19 лет от Виталия Войченко. Однако потом они разорвали свои отношения.

В 2006 году Вера Брежнева дала согласие на брак с Михаилом Киперманом. И по прошествии 3 лет у них родилась дочь Сара. Но через шесть лет они расстались

Разлучница или просто влюбленная женщина?

И наконец Вера Брежнева нашла главного мужчину в своей жизни - Константина Меладзе. Сперва продюсер обращал на Веру внимание только с профессиональной точки зрения. Но потом у них вспыхнули чувства.

В 2015 года пара сыграла свадьбу тайно в Италии.

Спустя некоторое время поползли слухи о встречах Меладзе с новой блондинкой из "ВИА Гры" - Эрики Герцег. Однако это рассмешило Веру Брежневу - она осталась спокойной.

Источник: 1 Минута