Иван Ургант сфотографировался без одежды

Иван Ургант известен своим чувством юмора: телеведущий регулярно подшучивает над звездными коллегами в Сети и на телевидении. Однако, как оказалось, звезда готов посмеяться и над собой.

Так, к примеру на днях, в официальном аккаунте шоу "Вечерний Ургант" было опубликовано фото Ивана, на котором он позирует абсолютно голым! Несмотря на то, что снимок отретуширован в фотошопе, кадр все равно вызвал бурную реакцию в Сети.

Как оказалось, опубликовать такое фото Ургант решил после того, как в соцсетях участились случаи взлома аккаунтов звезд:

"Скандал в интернете! Накануне в сеть просочились интимные фотографии знаменитостей, украденные хакерами с мобильных устройств. Возникает вопрос: зачем хранить в телефоне столь откровенные снимки? Поступайте как Иван Ургант – делайте интимные фото в ателье!".

Источник: http://hronika.info

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