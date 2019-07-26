Из Фельдман Экопарка сбежали обезьяны (видео)

Из Фельдман Экопарка сбежали обезьяны.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Также в одной из харьковских групп опубликовано соответствующее видео происшествия.

«Миновав охрану и решетки, обезьяна совершила дерзкий побег из Экопарка», - говорится в сообщении под видео, на кадрах которого можно увидеть, как по дороге в районе окружной животное бегает, а его пытаются поймать сотрудники Экопарка и неравнодушные очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе Экопарка, сегодня утром из вольера сбежали две обезьяны вида черный мангобей.

Одну из них поймали почти сразу, а второго беглеца ловили усилиями неравнодушных очевидцев и охраны чуть дольше.

В конце концов беглеца поймали и вернули в вольер. В результате происшествия никто не пострадал.

Сами ли обезьяны открыли вольер или им кто-то "помог" сбежать, сейчас выясняется.

В Экопарке все обстоятельства инцидента устанавливают, изучая видео с камер наружного наблюдения.





Агентство Телевидения Новости